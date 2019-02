Dirigente de Podemos reprocha a la diputada de En Comú díscola que votara en contra de los Presupuestos

El secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, ha reprochado este jueves a la diputada de En Comú Marta Sibina que este miércoles votara a favor de las enmiendas de totalidad contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a pesar de que el grupo confederal de Unidos Podemos del que forma parte había decidido oponerse y permitir que las cuentas públicas siguieran su tramitación.

La diputada catalana, que ya se ha desmarcado de la línea oficial en anteriores ocasiones, anunció hace días que no iba a apoyar los Presupuestos mientras el Gobierno mantenga el bloqueo de las labores humanitarias del 'Open Armas' y del 'Aita Mari'.

El rifirrafe se ha producido en Twitter, a raíz de un cruce de acusaciones entre el dirigente de Podemos y el diputado de ERC Gabriel Rufían, que ha comenzado con un mensaje del parlamentario independentista criticando a la "izquierda española" por culparles del rechazo de los Presupuestos.

CRUCE DE ACUSACIONES CON RUFIÁN

"Más preguntarse por qué vuestro votante no se siente representando y se queda en casa y menos culpar a un partido con presos y exiliados políticos por el fascismo que no combatís. Ya basta", ha reclamado Rufián.

El mensaje del diputado de ERC ha recibido la respuesta del dirigente de Podemos, recordándole que lo se votaba en el Pleno "era si se aprobaban los Presupuestos más sociales de toda la democracia". "No tienen culpa de nada de lo que ha pasado estos meses atrás la gente que más necesitaba que estos Presupuestos se aprobaran. Ellos son los que pagan hoy Gabriel. No es justo", ha defendido Del Olmo.

"Menos blanquear a un partido que lleva traicionando a su gente 40 años y más cuidar a gente decente como Marta Sibina a la que apartáis y amordazáis por ser coherente. No os aceptamos ni media lección. Nos vemos en las urnas, Juanma", ha respondido Rufían, mencionando a la diputada díscola de En Comú.

El secretario de Comunicación de Podemos ha insistido en que seguía sin entender los motivos de la decisión de ERC y Sibina para dejar caer los Presupuestos. "¿Qué ha ganado la gente de Catalunya con tu voto y el de Marta Sibina ayer? Por aquí tampoco se aceptan lecciones Gabriel", ha espetado.

SIBINA DEFIENDE SU VOTO

En este punto, Sibina ha intervenido en la conversación vía Twitter entre los dos diputados, para explicarle a Del Olmo que había votado "en contra de apoyar un gobierno que vulnera los Derechos Humanos y provoca la muerte de niños, hombres y mujeres en el mar". "Los DDHH no son negociables. Lo dice el programa electoral con el me presenté a las elecciones. #Lecciones", concluye su mensaje.

"Ayer se votaban los Presupuestos. Te equivocaste de día, ayer no se votaba eso, además yo estoy de acuerdo también con lo que dices, no confundas. Tu voto ayer decidía (entre otras muchas cosas) una partida de 800 millones para ayuda a la dependencia, que ahora no llegará", ha recriminado a continuación el dirigente 'morado' a Sibina.

La diputada de En Comú ha continuado el rifirrafe, preguntado a Del Olmo si él "apoyarías a un gobierno que tome decisiones para facilitar el asesinato de mujeres por sus parejas". "Yo no lo haría nunca, aunque destine 800 millones a dependencia", ha apostillado, sin obtener ya respuesta del dirigente de Podemos.