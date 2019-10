Dirigente sindical español pide el Nobel de Paz y la libertad para Lula

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) de España, Pepe Álvarez, pidió el Nobel de Paz para Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde 2018, y defendió su libertad frente a la "conspiración" que busca apartar al expresidente brasileño del tablero político.

"Nunca he dudado de la integridad de Lula, he tenido la oportunidad de reunirme con él en Barcelona y me parece que las acusaciones no se sostienen", señaló Álvarez en una entrevista con Efe en Sao Paulo.

El dirigente sindical tiene previsto visitar este jueves al exmandantario en su celda, en la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur), donde cumple una condena -ratificada en tres instancias- de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, en una causa relacionada con la operación Lava Jato.

"Lo que hemos ido viendo y leyendo en los medios de comunicación pone de manifiesto que detrás había una conspiración para apartarlo de la carrera de la Presidencia", expresó en alusión a las conversaciones filtradas por el portal The Intercept entre el exjuez Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia, y un grupo fiscales.

Esos mensajes sugieren que Moro, hoy ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro, coordinó los trabajos de los fiscales anticorrupción, algo estrictamente prohibido por ley.

Álvarez, que esta semana participó en el Congreso Nacional de la Central Única de los Trabajadores (CUT), mayor central sindical de Brasil, está "absolutamente convencido" de que el exgobernante (2003-2010) "no tardará mucho" en salir de prisión.

"Lula representa hoy para los trabajadores del mundo lo mismo que representó (Nelson) Mandela contra el Apartheid", sentenció haciendo uso de una comparación también utilizada por la izquierda brasileña.

En este sentido, defendió el Nobel de la Paz, que se falla este viernes en Oslo, para Lula porque "difícilmente el Comité encontrará a alguien que en estos momentos recoja tantas simpatías en el planeta" como en el caso del expresidente.

"La UGT lo va a pedir también y espero que el sindicalismo global también lo solicite al Comité del Nobel porque sería muy importante para la libertad de Lula, muy importante para los deseos de los trabajadores del planeta, y lo que es más importante, creo que sería una manera de hacer justicia", manifestó.

Álvarez considera a Lula un "líder planetario" y en ese sentido ve "normal" que los movimientos sindicales brasileños lo tengan "tan presente" porque tanto él como su sucesora en el cargo, Dilma Rousseff, destituida en 2016 por el Congreso por irregularidades en el manejo de los presupuestos, han marcado la diferencia "en relación a la calidad de vida de millones de trabajadores".

"Espero poder transmitir a Lula todos los ánimos, abrazos y saludos que me han ido dando delegados de diferentes sindicatos del mundo y de dirigentes españoles. He estado hablando con (el líder del partido español Podemos) Pablo Iglesias y también me indicó que le dé un abrazo muy fuerte", afirmó Álvarez.

Sobre Lula ya pesa otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso de corrupción, pero dictada hasta ahora solo en primera instancia, y tiene otros siete procesos abiertos en la justicia por asuntos similares.