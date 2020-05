Dirigentes del PP aseguran que el "caos" está con Sánchez y censuran la "amenaza" de culparles de los muertos

Dirigentes del PP han respondido este lunes al Gobierno que el "caos" ya lo ha provocado Pedro Sánchez con su "negligente" gestión en la crisis del coronavirus, después de que los ministros José Luis Ábalos y Salvador Illa hayan alertado de que prescindir del estado de alarma puede llevar al "caos". En las filas del PP han criticado además que se esté "amenazando" al PP con culparle de los muertos si no apoya el estado de alarma y hay un rebrote por el Covid-19.

El Ejecutivo ha recalcado que la ampliación del estado de alarma es "imprescindible" en toda la fase de 'desescalada' y se ha dirigido sobre todo al PP para pedirle "responsabilidad". "Desentenderse es tanto como condenarnos al caos", ha advertido Ábalos a los 'populares', a los que pide que no se dejen arrastrar por la estrategia de Vox. "Mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar al caos", ha añadido Illa.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que "no tiene sentido" prorrogar el estado de alarma y ha agregado que "a día de hoy" el PP no puede apoyar esa medida, un mensaje que ha trasladado a Pedro Sánchez en la conversación de una hora que han mantenido este mediodía. Al término de la misma, la dirección del partido no ha ofrecido más detalles asegurando que ha sido "una conversación privada" y no iban a añadir "nada más" a lo que ya había declarado públicamente Casado en su entrevista en Onda Cero.

"INDECENCIA POLÍTICA" DE ÁBALOS

Sin embargo, numerosos parlamentarios del PP sí que han cargado contra el Gobierno, en especial contra Ábalos por recurrir con insistencia a la disyuntiva de "estado de alarma o caos" y asegurar que "no es legítimo acorralar" al Gobierno porque luego los ciudadanos "pagan las consecuencias" por encima de la salud, de la vida, del bienestar y la economía de este país.

"Quién ha generado caos en este tiempo de Covid-19 ha sido Sánchez y su Gobierno", ha afirmado en Twitter el portavoz de Transportes del PP en el Congreso, el cordobés Andrés Lorite, quien ha recalcado además que las palabras de Ábalos "solo representan su indecencia política".

De la misma manera, el portavoz de Presupuestos del PP, Victor Píriz, ha recriminado al ministro de Transportes que se dedique a "insultar y amenazar" a su partido diciendo que si votan "no" al estado de alarma "posibles rebrotes serían culpa" del PP. "Obviando los epítetos que me surgen ni la mejor interpretación de Torrente supera al original. Bochornoso ministro de España", ha aseverado en un apunte en su cuenta de la misma red social.

En parecidos términos se ha expresado el senador y miembro de la Mesa del Senado, Rafael Hernando, que ha reprochado a los ministros sus palabras "con más de 25.000 muertes declaradas y otras encubiertas" y "con el caos generado por su incompetente negligencia haciéndolo de pena". "Con 60 días de reclusión y en estado de excepción amenazan al PP con echarnos los muertos. Sin vergüenza", ha afirmado.

DURAS CRÍTICAS TAMBIÉN A ECHENIQUE

Los 'populares' han criticado también las palabras del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien ha acusado a Casado de estar "amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos" con su "amenaza" de no apoyar la prórroga del estado de alarma.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que el plan del Gobierno consiste "consiste en obligar a la oposición" a que le vote "todo mientras la ningunea y pisotea". "Y si no lo hacen le echas los muertos encima como hace de manera miserable el portavoz de la mitad del Gobierno", ha señalado, en alusión a las palabras de Echenique.

Más duro se ha mostrado el diputado del PP por Zaragoza Eloy Suárez. "Si el plan B es llamar asesino al PP si no apoya la prórroga del estado de alarma , siguiendo la lógica de Echenique ¿Cómo se puede llamar al PSOE y Podemos después de que hay ya más de 25.000 muertos por coronavirus?", se ha preguntado.

También el exconsejero de Economía madrileño Percival Manglano ha afirmado que el PSOE y Podemos deben explicar "cómo puede ser que el repunte de muertos por el virus pueda ser culpa del PP y los 25.000 muertos hasta ahora no son culpa de ellos".

"NO USARSE COMO EXCUSA PARA EL ABUSO DEL ESTADO"

Varios parlamentarios del PP han rechazado que el estado de alarma sea "imprescindible" en la fase de desescalada. Algunos incluso han pedido al Ejecutivo que aparque este tipo de "bulos" como el diputado valenciano Oscar Gamazo.

El secretario de Economía del PP, Daniel Lacalle, ha afirmado que el estado de alarma "no puede usarse como excusa para el abuso del Estado". "El Gobierno y el Parlamento tienen mecanismos para garantizar la seguridad, la salud y ayudar a la economía sin dar al Ejecutivo un poder extremo que no merece y que usa para imponer leyes injustificadas", ha señalado en Twitter.

También la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso, Rosa Romero, ha afeado al Gobierno de Sánchez que "no tenga n i haya tenido la intención de pactar las medidas con la oposición, sólo su imposición".

Por su parte, la diputada de Castilla-La Mancha Carmen Riolobos ha afirmado que están "hartos del confinamiento y de los chantajes del inútil de Sánchez y su multitudinario equipo de incompetentes ministros".