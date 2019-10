Dirigentes del oficialismo dominicano renuncian para apoyar a Fernández

El éxodo de dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el poder desde 2004, continuó este miércoles con la renuncia de 45 miembros de su Comité Central, que pasaron a respaldar al expresidente Leonel Fernández, quien el domingo pasado abandonó esa organización.

“Nosotros, miembros del Comité Central del PLD del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, algunos con más de 45 años de militancia y parte de su historia, presentamos renuncia formal como miembros de ese organismo y del partido”, dijeron los renunciantes en un documento leído en rueda de prensa.

Entre quienes salieron hoy del PLD figuran Josefina Pérez Gaviño, sobrina del fundador de esa organización, el expresidente Juan Bosch; el exministro de Cultura José Rafael Lantigua y el exfiscal de la provincia Santo Domingo Perfecto Acosta.

Consideraron que el PLD pasó de ser un "partido de ideas a un partido de decapitados", y que respaldaban a Fernández porque este representa el pensamiento "boschista" que según ellos enarbola el respeto, la acogida y la aceptación que les negó el PLD.

Fernández renunció de manera "irrevocable" a su condición de miembro y presidente del PLD, luego de que denunciara que fue víctima de un presunto fraude en las primarias abiertas celebradas por esa organización el 6 de octubre pasado.

El tres veces presidente del país acusó al Gobierno de estar detrás de ese supuesto fraude y salió de la formación oficialista en franca confrontación con el presidente dominicano, Danilo Medina, quien le sucedió en el cargo en 2012 y con el cual disputaba el liderazgo peledeísta.

Medina y prácticamente todo su Gobierno respaldaron las aspiraciones del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien ganó a Fernández las primarias por estrecho margen y fue proclamado por la Junta Central Electoral (JCE) como el candidato del PLD para las elecciones generales de 2020.

El expresidente Fernández salió del PLD para liderar el partido La Fuerza del Pueblo, un "bautizo" dado al minoritario Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), que cambió su nombre para convertirse en el apoyo político del exmandatario.

La Fuerza del Pueblo recibió 200.000 solicitudes de afiliación en dos días, según informó este miércoles Bautista Rojas Gómez, exmilitante del PLD que ha seguido a Fernández a la nueva organización.

Rojas Gómez publicó un mensaje en Twitter donde afirma que "en las primeras 48 horas de existencia de La Fuerza Del Pueblo cerca de 200.000 dominicanas y dominicanos, de manera voluntaria a través de nuestra página, se han registrado e inscrito en este proyecto renovador de la esperanza nacional".

La ruptura supone la más grave crisis del Partido de la Liberación Dominicana, desde que Bosch lo fundara el 15 de diciembre de 1973, tras abandonar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del que también fue uno de sus fundadores.

Mientras, Medina y sus seguidores han minimizado la salida de Fernández manifestando que el oficialismo retendrá el poder tras los comicios venideros.

Altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor) y del Partido Reformista Social Cristiano, exaliado del oficialismo, han reiterado hoy sus simpatías con estructurar una "gran coalición" para derrotar al PLD en las urnas.

Este martes, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, esposa de Leonel Fernández, dio a conocer en su cuenta de Twitter que está en reflexión y oración.

"Para que Dios me otorgue sabiduría y discernimiento y que su luz divina me acompañe, tal y como ha sido en todas las decisiones de vida que he tomado", afirmó.

Cedeño, que apoyó las aspiraciones de Fernández a lo interno del PLD, destacó, sin embargo, que sus funciones como vicepresidenta "no están en discusión alguna", y este miércoles fue vista acompañando al presidente Medina en una reunión en el Palacio Nacional.