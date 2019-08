Disidencia de partido oficialista no apoyará un juicio a presidente paraguayo

El jefe del gobernante Partido Colorado de Paraguay, Pedro Alliana, quien lidera una corriente disidente dentro de la misma agrupación, se reunió este lunes con el mandatario Mario Abdo Benítez para reafirmarle su "compromiso de no acompañar ningún juicio político" contra él, como plantea la oposición.

La semana pasada la bancada que lidera Alliana, Honor Colorado, a la que pertenece el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), anunció su respaldo al juicio contra Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez, a raíz de la firma de una polémica acta con Brasil de compra de energía a la represa hidroeléctrica de Itaipú, compartida por ambos países, que puso contra las cuerdas al Gobierno.

Sin embargo, tras horas de negociaciones, dimisiones en el Ejecutivo de Abdo Benítez y la anulación del documento por parte de los Gobiernos de Brasil y Paraguay, Honor Colorado cambió de parecer y se apartó del pedido de juicio político.

Este cambio de postura en el movimiento dirigido por Cartes se ha interpretado como un acercamiento entre ambos sectores, que mantienen rencillas desde las elecciones internas de diciembre de 2017, y no se descarta que para lograr el entendimiento se hayan acordado pactos y concesiones.

No obstante, Alliana aclaró a los medios que no existe "ningún pacto de inmunidad" y agregó que desde Honor Colorado no se ha pedido "un solo espacio, un solo lugar o un solo ministerio", a cambio de abandonar el apoyo a un juicio político.

El presidente del Partido Colorado subrayó que el encuentro de este lunes con Abdo Benítez, celebrado en el Palacio de Gobierno, tenía como única finalidad manifestar su apoyo al jefe del Estado y tratar cuestiones internas relacionadas "netamente con la unidad del Partido".

El Partido Liberal, el mayor de la oposición, tiene previsto presentar este martes en la Cámara de Diputados la acusación contra Abdo Benítez y Velázquez por mal desempeño de sus funciones.

Ello en relación a la polémica acta energética de Itaipú, suscrita con Brasil, que la oposición denunció como una cesión de soberanía.

Como resultado de la crisis política, se produjeron las dimisiones de cinco altos cargos del Gobierno paraguayo, entre ellos el ministro de Exteriores, Luis Alberto Castiglioni.

Además, la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si con la firma del acuerdo energético se incurrió en un delito de lesión de confianza.