Dolors Bassa: No quería desobedecer al 80 % de la población que quería votar

La exconsellera de Trabajo Dolors Bassa ha afirmado ante el Supremo que apoyó el referéndum porque era un "mandato democrático" y "no quería desobedecer la demanda del 80 % de la población que quería votar". "Desobediencia habría sido presentarnos con un programa y no cumplirlo. Nosotros lo hemos cumplido".

En su turno de última palabra, Bassa también ha apelado al tribunal que le juzga junto a otros once acusados: "Las generaciones que vienen dependen de su sentencia", que ha esperado absolutoria, y ha recordado que ha pedido su libertad para esperarla. "Su sentencia no será solo mi libertad, sino la libertad en mayúscula de muchas generaciones".

Bassa ha recordado sus "idas y venidas de Alcalá Meco", la cárcel madrileña en la que está ingresada, a lo largo de las 52 jornadas que ha durado el juicio, "478 días de mochila de un encarcelamiento en una celda en la prisión".

Y ha negado los hechos que le imputan: "Soy inocente y lo quiero decir con voz alta y clara, soy inocente" porque, ha asegurado, ninguna de las pruebas contra ella "han podido ser comprobadas" y las "acusaciones carecen de fundamento".

La exconsellera ha afirmado que durante el juicio a veces se ha "indignado", otras "escandalizado" y la mayoría "entristecido", sobre todo ante los argumentos de las acusaciones apoyadas en hechos "que pueden haber sido verdad o falsos".

A su juicio, en el "procés" hubo desórdenes públicos de personas concretas que no deberían "ser imputables a una rebelión de un gobierno legítimo ni una organización civil".

"No sé si estamos en un juicio político o no, no soy yo quien tengo que decirlo, pero sí puedo afirmar que, ante la exposición de estos argumentos de la Fiscalía, subyace un trasfondo político".

Ella, ha añadido, se considera "republicana, feminista, independentista y demócrata" y mantiene esas ideas y convicciones. "Sigo siendo la misma".