Domènech (CatECP) ve "muy grave" que Puigdemont no descarte unas nuevas elecciones

El líder de CatECP, Xavier Domènech, ha criticado este domingo al diputado de JxCat Carles Puigdemont por las declaraciones en las que dijo que unas nuevas elecciones en Catalunya "no serían una tragedia".

"Es muy grave seguir con el 155, con el país bloqueado y viendo como dirigentes políticos que dicen que luchan contra todo esto les parezca bien seguir manteniendo esta situación", ha reprochado Domènech en declaraciones a los medios antes del acto de presentación de su candidatura a la Secretaría General de Podem Catalunya.

El dirigente de los comuns ha recriminado a los partidos soberanistas "no querer asumir su responsabilidad de hacer un gobierno efectivo para Catalunya y terminar con el 155".

También ha reiterado que el candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, no es un candidato efectivo aunque tenga el derecho de presentarse, y ha considerado que "lo grave es que aquellos que lo proponían también lo sabían".

En este sentido, ha afirmado que quienes tienen la responsabilidad de formar gobierno y que ganaron las elecciones del 21 de diciembre "parece que no quieren gobernar Catalunya", y ha insistido en que su partido no puede negociar con ERC porque CatECP no forma parte de la mayoría independentista.

Domènech ha asegurado que no ve cerca unas nuevas elecciones pero ha reiterado en que "hay declaraciones irresponsables por parte de algunos dirigentes del independentismo".

"Se necesitan verdades de una vez. Se está jugando con candidato tras candidato esperando al último candidato. Que se presente el último ya y que empecemos a caminar", ha afirmado el líder de los comuns.

CONSTRUIR UN NUEVO PODEM

Domènech ha asegurado que para esta nueva candidatura el objetivo es crear un nuevo Podem Catalunya más arraigado y más abierto a la sociedad catalana, y que se vincule a las movilizaciones sociales que se están produciendo las últimas semanas porque "marcan el nuevo horizonte de esperanza del cambio".

"En este nuevo ciclo tenemos que construir un nuevo Podem que ayude a inaugurar un ciclo en el cual las protestas vuelvan a la calle y podemos construir las grandes alternativas al bloqueo que estamos viviendo", ha aseverado.