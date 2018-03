Domènech (CatECP) ve "desproporcionado e intolerable" el encarcelamiento de Turull

El líder de CatECP, Xavier Domènech, ha tachado de "desproporcionado e intolerable" que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya decretado el ingreso en prisión incondicional del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los delitos.

En una rueda de prensa, Domènech ha asegurado este viernes que la decisión del juez afecta a los derechos y las libertades de los representantes políticos y de los ciudadanos: "Tanto de los que les votaron como de los que no les votamos".

Ha subrayado que tanto Catalunya como España están viviendo una "regresión en derechos y libertades", como considera que demuestran las sentencias contra raperos, titiriteros y otras personas, que ve un atentando contra la libertad de expresión.

"Estamos viviendo horas oscuras. Vivimos el cierre de capítulos intensos de nuestra historia, pero este cierre represivo de capítulos no puede ser el cierre de las aspiraciones diversas y plurales del conjunto de la ciudadanía", ha sentenciado.

Domènech ha anunciado que se pondrá en contacto con el resto de grupos parlamentarios para impulsar acciones y dar respuestas conjuntas, "transversales y plurales", y ha anunciado que los comunes estarán representados en las manifestaciones que Òmnium ha convocado para este viernes.

Sobre la segunda sesión de la investidura de Turull que debía celebrarse este sábado tras no salir investido el jueves, ha dicho que el Parlament no les ha comunicado que se haya suspendido pero ha razonado: "No se dan las plenas condiciones para que se pueda celebrar".