Domènech ve confusión en JxC, ERC Y CUP y pide un "gobierno de la democracia"

El líder de los comunes, Xavier Domènech, ha apreciado hoy una "enorme confusión" entre las formaciones independentistas tanto en la investidura como a la hora de encarar el futuro, y ha reclamado la formación del "gobierno de la democracia" con figuras independientes.

En declaraciones a TV3, Domènech ha considerado que la confusión en Junts per Catalunya, ERC y la CUP es "enorme", ya que "no está claro hacia dónde van", no solo en lo que respecta a la investidura del presidente de la Generalitat, sino también en cuanto al proyecto de "país".

Además, según Domènech, la "dinámica de bloques" que ha imperado en Cataluña en los últimos tiempos ha acabado "bloqueando los bloques", lo que nos sitúa en el "limbo".

En este contexto, el presidente de Catalunya en Comú-Podem en el Parlament ha defendido de nuevo su propuesta de configurar un gobierno "transversal" con independientes con el triple objetivo de recuperar las instituciones catalanas, terminar con la judicialización del conflicto catalán e impulsar un plan de emergencia social.

"Hagamos el gobierno de la democracia", ha reivindicado Domènech, quien ha asegurado que están trabajando en esta propuesta con otros partidos.

Ha advertido, asimismo, de que si este "bloqueo de los bloques" conduce a unas nuevas elecciones sería una "enorme irresponsabilidad", y cree que algunos sectores independentistas no destacan esta posibilidad porque "no saben qué hacer".

Respecto a la reforma de la Ley de Presidencia que se tramita en la cámara catalana para una eventual investidura a distancia de Carles Puigdemont, ha avanzado que su grupo no apoyará esta modificación legislativa.