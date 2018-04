Domènech pregunta a JxCat, ERC y CUP si mantienen la "voluntad de hacer Govern"

"Debería haber un proceso de clarificación pública ya. Hubo un bloque, formado por JxCat, ERC y la CUP, que ganó las elecciones. Expresaron la voluntad de hacer un Govern juntos. Que expliquen si esta voluntad sigue existiendo o no", ha reclamado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Domènech ha asegurado que mantiene su propuesta de hacer un Govern transversal con independientes porque "se puede llegar a constatar que no tienen capacidad para formar Govern en estos momentos".

Además, ha criticado la entrevista del domingo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: "Aún no la he entendido. No sé exactamente a qué venía si no era para anunciar una cosa nueva".

El líder de los comuns ha lamentado que "la única cosa que quedó es que pedían tiempo sin dejar demasiado claro para qué" y que le sorprendió que Puigdemont reprochara al presidente del Parlament, Roger Torrent, haber suspendido el pleno de investidura del 30 de enero.