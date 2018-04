Domènech insta a JxCat, ERC y CUP aclarar si quieren aún formar Govern juntos

El líder de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha instado hoy a JxCat, ERC y la CUP a que aclaren si aún mantienen realmente la voluntad de formar Govern juntos, tal y como expresaron tras las elecciones del 21D.

"Debería haber un proceso de clarificación pública ya. El día 21 hubo un bloque formado por JxCat, ERC y la CUP que ganó las elecciones. Aunque por partidos ganó Ciudadanos, como bloque ganaron estos tres partidos (independentistas), que expresaron la voluntad de formar un Govern juntos. Pues que expliquen si esta voluntad sigue existiendo o no", ha apuntado en Catalunya Ràdio.

Domènech ha recordado que, más allá de la acción judicial, las candidaturas de Jordi Turull y Jordi Sànchez no contaban con una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante la investidura.

"Los catalanes deberían saber con qué mayorías cuenta el acuerdo entre JxCat y ERC. ¿Cuenta con mayorías o no? Porque si no, no hace falta que estemos todos concentrados en ver qué nos dicen el domingo por la noche. Y si cuenta con mayorías, ¿para qué? Con los meses que llevamos, sería lo suyo que lo supiéramos", ha recalcado.

En este sentido, ha reprochado al expresidente Carles Puigdemont que en la entrevista que ofreció ayer por la noche no aclarara estos puntos: "No he entendido la entrevista a Carles Puigdemont porque no sé exactamente a qué venía si no era para anunciar algo nuevo. Ayer la única cosa que quedó es que pedían tiempo sin dejar muy claro para qué, que no habría elecciones, pero que pedían tiempo".

Domènech ha insistido en su propuesta de buscar un nuevo pacto que permita formar un gobierno "transversal", integrado por "independientes", en el que los partidos dejen sus mochilas atrás "para que el país dé un paso adelante".

Sin embargo, ha admitido que en las conversaciones que ha tenido con otros grupos parlamentarios se ha puesto de manifiesto la falta de predisposición de JxCat y ERC para aparcar su acuerdo actual y abrir la puerta a uno de nuevo, totalmente diferente, que aglutine a más fuerzas.

"Mantenemos nuestra propuesta en pie porque creemos que se puede llegar a constatar que no tienen capacidad para formar Govern en estos momentos, más allá de la intervención judicial y el tema represivo, que es evidente, pero que más allá de esto muestren que son incapaces de formar Govern porque igual no tienen claro para qué o porque están en un debate estratégico", ha resuelto.