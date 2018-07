Domènech afea a Torra haber "abandonado" la Hacienda catalana y financiación

El líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha afeado hoy al Govern de Quim Torra que haya "abandonado" la defensa de una Hacienda propia y haya renunciado a abordar la financiación, y ha instado al presidente de la Generalitat a incluir estos puntos en su reunión con Pedro Sánchez.

La sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament ha estado marcada por la reunión el próximo lunes 9 de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra.

Domènech, en su intervención, ha lamentado que el Govern haya abandonado" la defensa de la "Hacienda catalana propia" y ha instado por ello a Torra a incluirla en su reunión con Sánchez.

"¿Dónde quedan los instrumentos básicos para desarrollar políticas públicas en Cataluña?", le ha preguntado Domènech, que ha celebrado que en el encuentro en Moncloa se vayan a abordar las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional, pero ha pedido que se vaya más allá de las cuestiones anunciadas por el Govern, como el derecho de autodeterminación, los dirigentes en prisión o la memoria histórica.

El líder de los comunes ha lamentado asimismo que Torra haya renunciado a la mejora de la financiación autonómica: "En mitad de muchas proclamas sobre lo que harán y no harán, han decido dejar de lado el debate de la financiación", ha criticado, calificando también de "chocante" el "respeto mutuo" entre ambos gobiernos para no tratar este punto o la reforma laboral.

"Vayan ustedes con cuidado con que, de tanto proclamar que no harán autonomismo, acaben haciendo el peor autonomismo posible y que mientras esperamos una nueva ventana de oportunidad no se sabe cuándo, no hagamos nada para el país", ha sentenciado.