Domènech y otros aspirantes a liderar Podem chocan por las confluencias

El candidato a liderar Podem Xavier Domènech y otros aspirantes a la dirigir la formación han chocado en cuál debe ser el papel que debe jugar la formación morada y sus líderes en las confluencias con los "comunes", durante el segundo debate organizado por el comité electoral del partido.

"¿Cómo se puede apostar por un Podem fuerte cuando se dirige más de una organización política? ¿Cuándo es el Xavi de Podem y cuándo es el Xavi de los comunes?", se ha preguntado la exsecretaria de feminismos del partido, Noelia Bail, que encabeza la candidatura Som Podem Catalunya.

En este sentido, ha defendido una secretaría general "feminista y sin acumulación de cargos", con "dedicación exclusiva" de su líder y que articule un Podem "fuerte y cohesionado" que no se "diluya" en las confluencias: "Si destacamos la pluralidad como un elemento positivo, ¿por qué centralizamos en una persona?".

Domènech ha respondido negando que exista un conflicto entre su presencia en la dirección de los comunes y su voluntad de liderar un Podem "fuerte", "abierto a la sociedad" y que recupere la esencia del nacimiento de la formación morada.

"Vengo del 15M, vengo de las luchas para que no cierren hospitales, para que no echen a gente a la calle, del grito de 'no somos mercancías en manos de banqueros y políticos'. Vengo de ser el candidato que ganó dos veces. Me presento a secretario general de Podem Cataluña. Me presento porque vengo de este grito y esos movimientos", ha subrayado.

Domènech ha destacado que en su papel como portavoz de En Comú Podem en el Congreso y en su actual función como líder de Catalunya En Comú-Podem ya está ejerciendo de portavoz de la formación morada, pero no está "viviendo la vida interna" del partido.

"Me hace muchísima ilusión todo este proceso porque creo profundamente que la fuerza morada que podemos representar colectivamente es una de las grandes fuerzas de cambio en Cataluña y España. Necesitamos que se pueda proyectar y para mí esto significa que Podem se tiene que desarrollar", ha recalcado.

Aunque todas las candidaturas han coincidido en la necesidad de que Podem pase página de los conflictos internos que ha tenido en otros momentos, dos de las aspirantes, la senadora Celia Cànovas y la inscrita Merche Gil, han intentado boicotear el debate, del que se han ausentado tras denunciar "irregularidades" en el proceso para favorecer a Domènech.

"Tenemos que recuperar lo que estamos perdiendo en Podemos. Tenemos que mejorar, dejarnos de peleas, recuperar todo lo que podamos y por lo menos ganar a Ciudadanos", ha apuntado otro de los candidatos, Xavi Buzón, que se ha erigido como "la candidatura de la mano tendida".

Sobre la situación política en Cataluña, las candidaturas que han participado en el debate han coincidido en que Podem debe marcar un perfil propio con su proyecto y no dejarse arrastrar por la contraposición a las posiciones de los demás partidos.

"El modelo que tenemos ahora es un Estado plurinacional en el que se reconozcan varias naciones y una de ellas es Cataluña en toda su diversidad. Uno de los grandes trabajos es construir este proyecto, y que no estemos discutiendo ni definiéndonos en función de proyectos de otros", ha señalado Domènech.

"Tenemos que huir de la ambigüedad. No somos independentistas", ha subrayado Ana Guadalupe, de la candidatura Entre todas Podem, que ha precisado que "referéndum sí y haremos campaña por el 'no'".