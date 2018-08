Domingos Merino, ejemplo de alcalde del cambio "contra toda corriente"

Domingos Merino, fallecido en enero de este año, fue el primer alcalde coruñés elegido democráticamente tras la dictadura y es el hilo conductor del documental "Outra Coruña Posible", el primer trabajo de tres estudiantes de periodismo que busca reflejar el trabajo de un alcalde del cambio que gobernó "contra toda corriente".

El trabajo muestra, a la vez, esas otras "coruñas" que subyacen bajo una versión "oficialista, superficial y elitista" que es, para algunos, la urbe herculina.

Con apenas veintiún años, Lois Alcayde, estudiante la Universidad de Santiago de Compostela, ha afrontado su primer trabajo como guionista de este documental, que se estrenará el próximo mes de septiembre.

Alcayde inició esta aventura a principios de año junto a otras dos compañeras de facultad, Paula Durán y Paula Quiroga; fue a raíz de un encargo para una asignatura, solo que el proyecto -en este caso para bien- se les fue de las manos.

Tras hablar con el escritor Manuel Rivas -jefe de prensa del Ayuntamiento coruñés en la época en la que Merino fue alcalde- con María Xosé Bravo -exconcejala del BNG en María Pita- y el actual alcalde, Xulio Ferreiro, "comenzaron a surgir otras fuentes" entre ellas el viudo de Domingos, Jorge Galiñanes, con quien compartió veintiocho años de su vida "y que dio una versión absolutamente hermosa de Domingos y del amor que sintieron uno por el otro".

Fue así como al documental se han unido otras voces que de momento Alcayde todavía no quiere revelar hasta que estén del todo confirmadas, según ha explicado a Efe; solo adelanta un nombre, el reconocido sindicalista coruñés y luchador antifranquista Nicanor Acosta.

Este joven estudiante de periodismo ha estado siempre fascinado por la figura del acalde coruñés, pues explica que "es la épica de un hombre que, contra toda corriente, en una ciudad tomadas por unas élites llega a ser alcalde y siendo homosexual, de izquierdas, culto y abierto, consigue acabar con las élites anteriores".

"Era una historia que teníamos que contar, un relato épico, de novela prácticamente", asegura.

A pesar de que Merino es el hilo conductor de este documental, Lois Alcayde aclara que no se trata de un trabajo "ni biográfico ni histórico" sino que, en cierta manera, el alcalde es el pretexto para descubrir "esa otra Coruña que subyace bajo la oficial"

El guionista explica a Efe que su generación ha crecido escuchando hablar "de una Coruña muy superficial, muy elitista, muy oficialista pero nunca se nos ha hablado de ese pasado del que sí habló Manuel Rivas en 'Los libros arden mal', esa Coruña republicana, liberal, progresista, esa Coruña que está muy vinculada a la juventud de hoy en día".

En este sentido, Alcayde considera que en A Coruña existe una juventud que pide cambio, que se mueve mucho y con una creación artística muy potente: "A Coruña siempre fue vanguardia y yo siento que entre mi generación existe un impulso creativo muy intenso", agrega.

Precisamente eso es lo que tanto él como sus compañeras han intentado reflejar en el documental, esa otra ciudad que existe y que, a su parecer, se ve "todos los días" pero no la encuentran "en los medios".

Para proyectar esa Coruña, los tres estudiantes han encontrado en la "figura caleidoscópica" de Merino un instrumento perfecto porque, explica el guionista, "esa Coruña que él ve es la que habla tanto gallego como castellano, la que sale a las calles el 8 de marzo, la feminista, la progresista, la republicana y la contestataria".

En lo que respecta a lo que el propio Lois Alcayde ve, es "esa Coruña real, de barrio", la que tienen "todos dentro a pesar de que se imponga un modelo de ciudad turística".

En este sentido, Alcayde se muestra crítico y denuncia que cada vez más las ciudades se están convirtiendo "en ciudades vacías, ciudades desmemoriadas" y precisamente el documental "Outra Coruña Posible" reivindica "el corazón de esa ciudad que bulle, que crea y que inventa"

"Esa es la ciudad con la que mi generación quiere y se siente identificada", asegura.

A pesar de que A Coruña es la protagonista del documental que se estrenará en septiembre, el guionista insiste en que han huido del localismo al hablar "de una manera de hacer ciudad, que también es una manera de hacer política y de entender la realidad y lo cotidiano".

"El espíritu comunitario, de libertad, no es único de A Coruña sino que existe también en Vigo, en Pontevedra y en otras ciudades de Galicia (...) La generación Nós entendía que se llegaba a lo universal partiendo de lo particular, y que a partir de lo particular entendemos lo universal, pues eso también lo propone el documental", abunda Lois Alcayde.

En lo que se refiere a lo que ha supuesto para él esta primera experiencia como guionista, Alcayde cuenta que ha "disfrutado del oficio porque hablas con gente muy interesante que cuenta cosas increíbles y maravillosas no solo sobre una vida sino sobre una época como la transición o los años ochenta, que fue una época con una pulsión política muy emocionante", concluye.