Dublín pide a Londres que presente propuestas si quiere retrasar el "brexit"

El Gobierno irlandés afirmó hoy que el Reino Unido debe delimitar "sus objetivos" si decide pedir una extensión para tratar de alcanzar un acuerdo de salida de la Unión Europea (UE), cuya fecha límite es el próximo 29 de marzo.

Londres abandonará el bloque comunitario de manera no negociada ese día si antes no ha ratificado un pacto de divorcio o bien ha solicitado una extensión del plazo que marca el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

"Si pidieran una extensión creo que se aprobaría, pero no tiene sentido si acabamos en la misma situación en la que estamos ahora dentro de tres meses", declaró hoy a la cadena BBC la ministra irlandesa para Europa, Helen McEntee.

La Cámara de los Comunes británica aprobó este martes una enmienda no vinculante a una moción "neutra" del Gobierno conservador de Theresa May que pide no salir del bloque europeo sin acuerdo y otra favorable a revisar el pacto negociado entre Bruselas y Londres pero rechazado por los diputados el pasado día 15 por abrumadora mayoría.

"Han pasado 72 horas y no solo no tenemos propuestas, sino que los propios ministros (británicos) han admitido que no tienen soluciones", lamentó McEntee.

Dublín y Bruselas han subrayado que el acuerdo alcanzado el pasado diciembre no es renegociable, pero Londres insiste en buscar alternativas a la salvaguarda pensada para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas para no perjudicar el proceso de paz en la provincia británica de Irlanda del Norte.

McEntee recordó hoy que esa frontera tiene casi 500 kilómetros y 208 puntos de paso que "cruzan por casas y negocios", por lo que descartó "soluciones tecnológicas" para mantenerla invisible, una idea planteada por algunos diputados en Westminister.

Además de consideraciones sobre "aranceles y comercio", una barrera abierta "protege el proceso de paz" y asegura a la ciudadanía que no "volverán las fronteras del pasado": "No hay tecnología alguna que pueda abordar esa cuestión", dijo la ministra irlandesa.

McEntee insistió en que el acuerdo del "brexit" es el mejor posible, pero opinó que el actual rechazo de la propia May a ese texto ha situado a todas las partes en una posición "extremadamente difícil".

Los conservadores euroescépticos y los diputados del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socios de Londres, temen que la salvaguarda o "garantía" irlandesa obligue al Reino Unido a seguir integrado en las estructuras comunitarias hasta que no se firme un nuevo acuerdo comercial que evite cualquier aduana entre las dos Irlandas, algo que puede tardar varios años en materializarse.

McEntee adelantó que tratará el impacto del "brexit" sobre el proceso de paz durante una visita que efectuará la próxima semana a Washington junto al viceprimer ministro y titular de Exteriores irlandés, Simon Coveney.