Dublín cree que la victoria de Johnson facilitará el "brexit"

El Gobierno irlandés confió hoy en que la amplia victoria lograda por el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, en las elecciones generales de este jueves facilitará la conclusión del "brexit" y el comienzo de negociaciones sobre su futura relación comercial.

Tras felicitar a Johnson, el viceprimer ministro irlandés, el democristiano Simon Coveney, también indicó que su Ejecutivo quiere aprovechar el "impulso" de la mayoría absoluta obtenida por los "tories" para resolver la parálisis política que afecta a la provincia británica de Irlanda del Norte.

El Gobierno autónomo de Belfast, de poder compartido entre católicos y protestantes, está suspendido desde enero de 2017 por las diferencias que mantienen los partidos nacionalistas y unionistas sobre varios asuntos, entre ellos la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El electorado norirlandés votó en contra del "brexit" en el referéndum de 2016 y ha pasado ahora factura en las urnas al Partido Democrático Unionista (DUP), que perdió dos de los diez diputados que permitían al Ejecutivo británico gobernar en Westminster en minoría en la anterior legislatura.

A este respecto, la ministra irlandesa de Asuntos Europeos, Helen McEntee, destacó que la victoria de Johnson "aporta claridad" al proceso del "brexit", bloqueado durante los últimos tres años por la oposición del ala más euroescéptica "tory" y del DUP.

Los unionistas rechazaron en tres votaciones el acuerdo de salida pactado con Bruselas por la ex primera ministra Theresa May y, después, el texto renegociado por su sucesor, Johnson, al entender que Irlanda del Norte no saldrá de la UE en las mismas condiciones que el resto del Reino Unido (Inglaterra, Escocia y Gales).

El DUP sostiene que este tipo de "brexit" pone en riesgo la integridad territorial y económica del país, al tiempo que podría dar impulso a las demandas de los nacionalistas para que Londres convoque un referéndum sobre la reunificación de la isla de Irlanda.

McEntee subrayó hoy que, después del "contundente" resultado de los comicios británicos, el Gobierno de Dublín está listo para trabajar con Johnson para "reforzar su relación con el Reino Unido".

Recordó que el acuerdo del "brexit" del "premier" ya garantiza los "principales intereses" de su país, pues protege los acuerdos de paz y evita el restablecimiento de una frontera dura entre las dos Irlandas, clave para sus economías, altamente conectadas, y el proceso de reconciliación.

La ministra indicó que todas las partes están preparadas para iniciar la siguiente fase de negociaciones sobre la futura relación comercial entre Londres y Bruselas, que serán lideradas por el dirigente comunitario Michel Barnier.