Duque defiende que la sociedad "necesita" la educación pública para avanzar

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha defendido hoy en Santander que la sociedad "necesita" la educación pública para avanzar a través de la utilización "más eficiente del talento".

Duque se ha pronunciado así tras ser preguntado por unas declaraciones suyas en las que supuestamente argumentaba que la escuela privada proporciona una excelencia mayor que la pública, en una visita a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, antes de asistir a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga.

El ministro ha hecho hincapié en que "nunca" ha hecho una defensa de la educación privada y ha insistido en que "no hay por qué matizar una cosa que nunca se ha dicho".

A su juicio, la sociedad avanza sobre todo con la utilización "más eficiente" de todo el talento, y, a ello, según el ministro, "sólo" se puede llegar si "independientemente del nivel económico y social se tiene acceso a la mejor educación posible". "Lo que siempre he pensado y nunca he dejado de pensar", ha enfatizado.

También a preguntas de los periodistas, sobre posibles intercambios entre el Gobierno y el Govern para rebajar la tensión antes de la reunión que mantendrán sus respectivos presidentes, Pedro Sánchez y Quim Torra, ha manifestado que rebajar la tensión "es lo mejor que se puede hacer en este caso".

"No forma parte de las cosas que yo me sé de memoria o que me las sé bien, pero está claro que rebajar la tensión nunca puede ser malo, sobre todo si estamos hablando de que hay que hablar y llegar a algún punto de acuerdo", ha señalado Duque, quien considera que se están produciendo "distensiones normales" en este proceso.

Además, ha abordado los objetivos del Gobierno en materia de innovación, dirigidos sobre todo a "agilizar" los procesos científicos mediante la reducción de las "trabas burocráticas", para solventar "muchos problemas" que tienen los investigadores.

También ha apostado por conseguir los consensos necesarios para que España pueda aumentar sus recursos dedicados a la ciencia, innovación y a las universidades, con la finalidad de entrar en ese grupo de países que tienen "un futuro a medio y largo plazo".

"Creo que hay bastante consenso real, se ha propuesto hacer un esfuerzo real, está en una tabla muy larga que nos han dado de prioridades de este Gobierno para los Presupuestos", ha apostillado Duque, quien ha agregado que existe "voluntad" por parte del Ejecutivo y del Congreso para aumentar las partidas económicas destinada a la educación y la ciencia.