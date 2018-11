Durán i Lleida ve "difícil" que haya PGE pero no le "sorprendería" que Sánchez gobernara prorrogando los de 2018

"Veo muy difícil que haya Presupuestos", ha manifestado Durán i Lleida al ser preguntado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

"Cuando hablo con dirigentes del PP o Ciudadanos me dicen que están convencidos de que hay un pacto, mientras que los dirigentes independentistas, sin distinción, le han dicho a Sánchez que no le van a votar", ha declarado. Para el exdirigente catalán o se trata de una "comedia" o "no habrá Presupuestos".

Igualmente, el que fuera líder de Unió en el Congreso no ha descartado que Sánchez continúe en el Gobierno el resto de legislatura aunque no cuente con el apoyo de los independentistas.

"Fundamentalmente, es el presidente el que tiene la llave para convocar elecciones, disolviendo previamente la cámara. No me sorprendería que intentara gobernar con una prórroga de Presupuestos", ha subrayado.

NO VE DELITO DE REBELIÓN EN EL PROCÉS

Al ser preguntado por la causa del procés y la acusación de rebelión contra los líderes independentistas, Durán i Lleida ha indicado que no ve delito de rebelión ya que, a su juicio, no se han producido actos violentos.

"Es imprescindible la violencia", ha recordado sobre el delito de rebelión, al tiempo que ha recalcado que figuras como el expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, "tampoco ven ese delito".

Sin embargo, admite que hubo acciones de la Generalitat que contradijeron la ley en octubre del pasado año. "No tendría sentido que los propios activos del parlamento hubiesen advertido en varias ocasiones, a los miembros que tomaron ciertas decisiones en la cámara legislativa catalana, de que eso no iba de acuerdo con la ley, no iba de acuerdo con la Constitución", ha valorado, aunque, en todo caso ha señalado que es el Tribunal Supremo quien tiene que emitir el juicio.