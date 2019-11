Duran i Lleida advierte que la solución al problema en Cataluña no pasa "por negociar con media España"

A preguntas de los periodistas, coincidiendo con su presencia en La Coruña para recibir una distinción por parte del Colegio de Procuradores, ha valorado el hecho de que se estén dando pasos para conformar un Gobierno. "Si finalmente lo hay, es una buena noticia, otra cosa será el programa", ha añadido.

DIFICULTADES DE ERC EN LA INVESTIDURA

No obstante, no ha considerado fácil conformar un nuevo Ejecutivo. Al respecto, ha cuestionado que "todo el mundo" dé "por hecho que la abstención de ERC facilitará ese Gobierno". Y es que, a su juicio, este posicionamiento "no es fácil" para un partido "que quiere ganar las elecciones" en Cataluña. "Sabe que una abstención a la investidura de Sánchez o está muy bien agarrada y motivada o será muy criticada por los otros independentistas", ha asegurado a este respecto.

Con todo, ha afirmado que, si finalmente hay Gobierno, deberá considerar que en Cataluña hay "un problema político serio". "Pero la solución no pasa simplemente por el diálogo entre el gobierno de turno de España y de Cataluña, hay que implicar a la mayoría de fuerzas políticas", ha insistido.

Y es que, en su opinión, sería "un error pactar simplemente la solución con media España, con quien gobierna y dejar aislada a la oposición, eso no tiene duración". "Nos paso en el Estatuto --catalán-- de 2006, nos equivocamos pactándolo solo con el PSOE", ha admitido, aunque recordando también que el PP "no quiso" apoyarlo.