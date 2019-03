Duran i Lleida lamenta que el catalanismo moderado no tenga cabida en PDeCAT

El exdirigente de Unió Democrática Josep Antoni Duran i Lleida ha lamentado este lunes que el catalanismo moderado no tenga cabida en el PDeCAT y ha subrayado que le "duele personalmente" la exclusión de las listas electorales de los diputados Carles Campuzano y Jordi Xuclá.

En la presentación de su libro "El riesgo de la verdad" (Memoria de una pasión política), Duran i Lleida ha afirmado que Cataluña y España necesitan que se recupere el catalanismo moderado, que en su día representó Convergencia i Unió, y ha asegurado que es "compatible" defender los intereses de Cataluña y hacer política en Madrid.

Duran i Leida ha augurado que ese catalanismo no se recompondrá "hasta que las pequeñas formaciones políticas, que existen hoy de manera fragmentada, no vayan juntas" si bien ha admitido que "no hay tiempo a hacer esto antes de las próximas elecciones".

El exlíder de Unió también se ha referido al expresidente de la Generalitat Artur Mas a quien ha dicho que nunca le podrá "perdonar" que aceptase la candidatura de Carles Puigdemont "entregándose a la CUP. Eso nunca lo podré entender".

Igualmente, se ha referido a la crisis catalana como una "crisis abierta" que tendrá que decantarse pero, para ello, ha considerado que será imprescindible que "acabe el juicio, haya una sentencia y se empiece a hacer política".

Duran se ha referido al "procés" como "un fracaso colectivo", ha hecho hincapié en que hoy no se está haciendo política en Cataluña, "se está abusando y utilizando los sentimientos, unos con el lazo amarillo y otros con el tipo de expresión".

Ha asegurado que independentismo no es capaz de gobernar en Cataluña pero además "no quiere que se pueda gobernar España" y "está marcando el ritmo de la vida política española".

El exdirigente de Unió ha recordado que su opción siempre fue el diálogo con Madrid y si no funcionó "no fue por culpa nuestra, fue porque no había nadie al otro lado del teléfono dispuesto a dialogar".

Duran ha criticado que haya mucha "artillería política" en el Parlamento, "muchos juegos florales" como, por ejemplo, "investigar a la monarquía. Todo menos lo que nos correspondería".

A la pregunta de qué espera de las elecciones y si teme la irrupción de partidos como Vox, ha dicho confiar en que los populismos antieuropeos no consigan suficiente apoyo que les permita ser una fuerza política de bloqueo.

Sobre la ciudad de Barcelona, Duran ha dicho que no ve grandes cambios, ha opinado que la alcaldesa Ada Colau "no lo está haciendo bien" y ha aventurado "un Gobierno de ERC y Colau. Es lo que veo".

Y en España, ha anticipado un "colapso" de la política "durante mucho tiempo", una vez que el independentismo no está dispuesto "como hacía CiU, a jugar activamente en la vida política española".