Duterte defiende en Boao su lucha antidrogas y el acercamiento a China

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, defendió hoy en su intervención en el Foro de Boao, el "Davos de Asia", la lucha antidrogas en su país -pese a las críticas internacionales que ha suscitado-, así como el acercamiento de su Gobierno al de China tras años de tensiones marítimas.

"El narcotráfico, el terrorismo y la corrupción fueron podridas enfermedades sociales que devoraban mi país", señaló Duterte en un plenario en el que también participaron su homólogo chino, Xi Jinping, el secretario general de la ONU Antonio Guterres o la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

"Estamos junto a China en la guerra contra el crimen, el tráfico ilegal de drogas y el terrorismo, luchamos hombro con hombro", afirmó el presidente filipino, quien también defendió la negociación y el acercamiento en las disputas marítimas con Pekín y otros gobiernos de la región.

"No nos equivoquemos, no puede haber estabilidad en Asia si no la hay en sus tierras y mares", subrayó Duterte, quien insistió que "Filipinas y China son compañeros en la construcción de una muy necesaria infraestructura que edifica puentes de entendimiento entre nuestros dos pueblos".

El líder filipino, conocido en sus inicios en el poder por sus agresivas declaraciones contra EEUU, la Unión Europea o la comunidad internacional, destacó que su Gobierno se ha propuesto emplear entre un 5 y un 7 por ciento de su presupuesto nacional en infraestructuras como parte del plan de desarrollo nacional.

En ese programa, donde la formación tecnológica y científica tienen un importante papel, se busca reducir el porcentaje de población nacional que vive en la pobreza desde el 22 por ciento de 2015 al 14 por ciento en 2022, subrayó el mandatario.

Duterte destacó en ese sentido la puesta en marcha del programa de tres años "Construye, Construye, Construye", con una inversión de 69.000 millones de dólares en infraestructuras.

"Para el año 2022, el país contará con más filipinos de alta cualificación y especialidad", prometió Duterte, quien también destacó el importante y creciente papel que Asia está adquiriendo, y que podría ser hegemónico a mediados de este siglo.