EE.UU. insta a Corea del Norte a dejar las "provocaciones" tras nuevos ensayos

El Gobierno de Estados Unidos instó este jueves a Corea del Norte a dejar de lado las "provocaciones" poco después del lanzamiento de dos nuevos proyectiles desde su costa oriental.

"Les instamos a que abandonen las provocaciones. Esta Administración está decidida a mantener una relación diplomática con los norcoreanos y seguimos presionando y deseando que las negociaciones avancen", afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en una rueda de prensa.

Estas declaraciones se producen después de que Corea del Sur confirmara el lanzamiento por parte de su vecino del norte de dos misiles de corto alcance.

Dicha acción ha sido interpretada como una reacción del líder norcoreano, Kim Jong-un, a la celebración de unas maniobras militares conjuntas de EE.UU. y Corea del Sur, y por el estancamiento de las negociaciones con Washington.

Aunque Seúl y Washington han rebajado enormemente la escala de sus ejercicios de guerra desde que comenzó el acercamiento en 2018, Pionyang ha considerado que estas maniobras violan compromisos adoptados con ambas partes y suponen un ensayo para invadir su territorio.

La acción de Corea del Norte incrementa la presión sobre Washington para retornar a la mesa de negociación, apenas dos días después de que el régimen enviara otra señal de advertencia al desvelar un nuevo modelo de submarino capaz de lanzar misiles balísticos.

Corea del Norte ya realizó una acción similar el pasado 3 de mayo, cuando probó dos proyectiles de corto alcance. A pesar del malestar de Corea del Sur y de buena parte de la comunidad internacional, el presidente de EE.UU., Donald Trump, optó entonces por restar importancia al asunto.

"Cualquier cosa en este mundo tan interesante es posible, pero creo que Kim Jong-un se da cuenta plenamente del gran potencial económico de Corea del Norte y no hará nada por interferir o impedirlo. Además sabe que estoy de su lado y no quiere romper la promesa que me ha hecho", escribió entonces Trump en su cuenta personal de Twitter.

En esta ocasión, el inquilino de la Casa Blanca ha evitado por el momento pronunciarse al respecto.