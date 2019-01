EE.UU. dice que el Parlamento es la única institución legítima en Venezuela

Estados Unidos celebró la instalación hoy de la nueva directiva del Parlamento de Venezuela, que preside el opositor Juan Guaidó, y calificó esa institución como la única legítima y la última elegida democráticamente en ese país.

"La Asamblea Nacional debe inspirar esperanza en el pueblo venezolano para un futuro pacífico, próspero y democrático, incluso cuando el régimen corrupto y autoritario de (Nicolás) Maduro y sus aliados procura negar a los venezolanos ese derecho", señaló en un comunicado uno de los portavoces del Departamento de Estado, Robert Palladino.

Guaidó, militante de la formación Voluntad Popular (VP), asumió como líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y advirtió que si Maduro decide jurar para un nuevo periodo el próximo 10 de enero, los diputados reafirmarán su "ilegitimidad" y declararán la "usurpación del cargo".

A juicio de Estados Unidos, que estuvo representado en el acto de juramentación por su encargado de negocios en Caracas, James Story, la transición democrática en el seno del Parlamento "es una confirmación poderosa de que la unidad y el compromiso de la Asamblea Nacional con el pueblo venezolano va más allá de los intereses políticos y personales".

"Los Estados Unidos respalda a la Asamblea Nacional y todos los actores democráticos en Venezuela en su compromiso de defender la democracia, los derechos humanos y la Constitución de 1999", sentenció Palladino.

En ese sentido, agregó que Estados Unidos se une a los llamados por una solución democrática que devuelva a Venezuela la democracia, la estabilidad y la prosperidad .

El portavoz del Departamento de Estado agradeció a los países que han reprendido al régimen de Maduro con iniciativas económicas y diplomáticas, e indicó que cada nación debe tomar acciones fuertes para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia.

Numerosos Gobiernos no reconocen el triunfo del líder chavista en las elecciones del 20 de mayo, en las que no participó el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas, una postura que la nueva directiva de la AN, instalada hoy, planea mantener.

La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente el próximo jueves "para considerar la situación" en Venezuela, coincidiendo con la toma de posesión de Maduro para un nuevo mandato hasta 2025.