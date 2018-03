EE.UU. admite que el apoyo de Rusia e Irán está dando la victoria a Al Assad en Siria

El general Joseph Votel, jefe del Mando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU., sostuvo hoy que el presidente Bashar al Assad está "dominando" la guerra civil que desde 2011 asuela Siria gracias al apoyo de Rusia e Irán y aseguró que Washington no tiene previsto apoyar a los kurdos en Afrin.

"Creo que ellos (Rusia e Irán) le han proporcionado (a Al Assad) los medios para estar dominando en este momento", afirmó Votel durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

De acuerdo con el general, tanto Moscú como Teherán han sido "claves" a la hora de que el Gobierno sirio esté venciendo este conflicto que se ha cobrado la vida de más de 350.000 personas, según los datos publicados este lunes por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

No es la primera vez que Estados Unidos acusa a Rusia y a Irán de ayudar al régimen sirio, sin embargo, no es habitual que desde el Pentágono se reconozca que Al Assad está venciendo el conflicto gracias a este apoyo.

"Desde el punto de vista de la guerra civil, parece que el régimen está en ascenso", admitió Votel al ser preguntado al respecto por el senador republicano Lindsey Graham.

A pesar de que Washington aboga por la salida de Al Assad, la presencia del Ejército estadounidense en Siria, donde lidera una coalición internacional formada por más de 60 países, responde no tanto al conflicto interno como a la lucha contra la presencia del Estado Islámico (EI) en la región.

Dentro de esta coalición se encuentran las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) que, pese a oponerse al actual Gobierno, en los últimos tiempos han centrado sus esfuerzos en combatir al yihadismo.

Sin embargo, la inminente victoria sobre el EI ha puesto de manifiesto la fragilidad del actual equilibrio en Siria, tal y como reflejan los recientes bombardeos del régimen sobre Guta Oriental, el principal feudo rebelde situado a las afueras de Damasco, y los enfrentamientos entre kurdos y turcos en la región de Afrín, en el extremo noroeste del país.

A pesar de que los kurdos han sido un importante aliado en la lucha contra los yihadistas, Washington no solo ha evitado hasta el momento acudir en su ayuda, sino que ha reconocido la legitimidad de la preocupación por parte de Ankara ante la presencia de milicias kurdas cerca de su frontera.

En este sentido, Votel insistió hoy en que Estados Unidos no tiene intención de enfrentarse a un país miembro de la OTAN, Turquía, para socorrer a sus aliados en Siria, los kurdos.

"No hemos actuado en la zona de Afrín junto a nuestros aliados de la FSD. Ellos entienden que esta es una zona en la que no operamos y en la que no tenemos intención de hacerlo", aseveró Votel, quien consideró que el enfrentamiento entre turcos y kurdos supone "una distracción" en la lucha contra los islamistas.