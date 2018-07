El jefe de tropas de EE.UU. en Siria dice no tener órdenes de colaborar con Rusia

El general Joseph Votel, jefe del Mando Central (CENTCOM) de las Fuerzas Armadas de EE.UU. negó hoy haber recibido órdenes de colaborar con el Ejército ruso en Siria, a pesar de que el presidente Donald Trump dijo que ambos países habían acordado colaborar en el conflicto que azota al país árabe.

"No hemos recibido nuevas indicaciones más allá de aquellas con las que operamos en estos momentos", aseguró Votel en una teleconferencia con la prensa que pudo ser seguida desde el Pentágono.

Esta afirmación entra en conflicto con la declaración hecha este pasado lunes por el comandante en jefe, quien, tras mantener en Helsinki un encuentro privado con el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que "Rusia y Estados Unidos trabajarán juntos" en Siria para "dar seguridad para Israel".

Votel reconoció, además, que un escenario en el que estos dos ejércitos cooperasen iría en contra de la actual legislación nacional, puesto que, en 2014, a raíz de la ocupación de Crimea por parte de Rusia, el Congreso de EE.UU. adoptó una resolución que impide a las Fuerzas Armadas estadounidense colaborar con las rusas.

"Esta posibilidad, por lo tanto, tendría que ser aprobada por el Congreso y yo no he pedido que lo haga", dijo el general, quien rechazó profundizar en esta opción por no querer "entrar en especulaciones".

Cabe señalar que ambos Estados combaten en Siria, pero con objetivos diferentes, puesto que mientras que Moscú colabora con el Gobierno de Bachar al Asad, que busca retomar el control del país, Washington lidera una coalición de la que forman parte fuerzas opositoras y cuya misión es derrotar al grupo Estado Islámico.

Por este motivo, para evitar enfrentamientos directos, ambos países establecieron una zona de no agresión.

"Continuamos comunicándonos con Rusia sobre la zona de no agresión para evitar agresiones", concedió Vottel.