EE.UU. achaca el fin del pacto nuclear a que Rusia no asume que "se necesitan dos"

El general de la Fuerza Aérea de EE.UU. John Hyten afirmó hoy que Rusia ha abocado a Washington a abandonar el tratado INF de eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance al no entender que "se necesitan dos para implantar un acuerdo".

"Quiero a Rusia en todos los tratados. La quiero en el INF y en el New START. Apoyo todos esos tratados, pero (Moscú) tiene que ser parte de estos tratados. Se necesitan dos para implantar un acuerdo", declaró Hyten durante una comparecencia ante el comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos.

El general, que además es el responsable del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Stracom), aseguró que el Kremlin ha violado los términos del acuerdo durante los últimos cinco años, algo que, aseguró, ha abordado personalmente con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Las supuestas violaciones del acuerdo por parte de Moscú llevaron a Washington a anunciar el pasado 1 de febrero que en un plazo de seis meses se retiraría del INF, un gesto que aumentó la tensión con Rusia, que también rompió con el tratado, y que avivó los temores de la comunidad internacional ante una posible nueva carrera armamentista.

En este sentido, Hyten también mostró su preocupación ante un escenario que lleve a la proliferación de las armas nucleares.

"No se puede ganar una guerra nuclear; por tanto nunca debe lucharse", dijo el militar.

El general consideró que ante la actual tesitura la única forma de evitar ese extremo es apostar por medidas de disuasión, para lo que es necesario modernizar la llamada Tríada Nuclear, compuesta por bombarderos estratégicos, submarinos con cohetes nucleares y el sistema de misiles balísticos intercontinentales.

"Necesitamos modernizarnos, no podemos hacer frente a la tecnología del siglo XXI con la del siglo XX", sostuvo.

En este sentido, Hyten expresó su preocupación por el desarrollo de misiles balísticos hipersónicos por parte de Rusia, los cuales suponen, subrayó, una violación del INF, puesto que el acuerdo incluye una cláusula que establece que cualquier nuevo sistema debe ser abordado de forma "bilateral".

"No he visto que esto haya sucedido. Eso es lo que me preocupa", concluyó Hyten.