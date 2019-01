EE.UU. advierte de "serias consecuencias" a quienes intenten dañar a Guaidó

Estados Unidos advirtió hoy sobre las "serias consecuencias" que enfrentarán quienes intenten dañar al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y denunció las "amenazas ilegítimas" del ex fiscal general del país, Tarek William Saab, quien ha solicitado medidas contra el diputado opositor.

"Permítanme reiterar que habrá serias consecuencias para quienes intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó", escribió en su cuenta de Twitter el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

El funcionario denunció además las "amenazas ilegítimas del ex fiscal general de Venezuela", al que Washington niega legitimidad, al igual que al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Saab presentó este martes una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país a Guaidó, que el pasado 23 de enero se proclamó presidente interino.

El fiscal general de Venezuela solicitó que se dicten "medidas cautelares", consistentes en la prohibición de su salida del país, la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y el bloqueo de sus cuentas.

Consultado por Efe, Mauricio Claver-Carone, el encargado de temas latinoamericanos en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, consideró que esas medidas están "al margen de la ley".

"El ex fiscal general, porque nosotros no lo consideramos como fiscal general, las medidas que ha tomado y lo que están pidiendo es algo que francamente está al margen de la ley, siendo Juan Guaidó el presidente constitucional legítimo", sentenció.

"Como el embajador Bolton dijo ayer y como hemos reiterado, cualquier acto de violencia en contra del personal norteamericano, del presidente interino legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, o la Asamblea Nacional va a ser visto con serias consecuencias (por parte) de los EEUU, así que no piense ni el ex fiscal general ni cualquier persona en Venezuela que no habrá una respuesta significativa", agregó.

Claver-Carone puntualizó que Saab es una persona acusada por Estados Unidos de "acciones ilícitas", por lo que aseguró que tienen "muchas dudas sobre cuáles son sus intenciones".

"Pero aquí lo más importante es lo siguiente: sea el ex fiscal general, sea Maduro, sea cualquier grupo de sus allegados, tienen la oportunidad para pacíficamente aceptar una transición constitucional democrática y pacífica, para buscar una salida en la cual ellos puedan también pasar la página y tener también una vida nueva", afirmó el funcionario.

Además, abogó por que se permita que "no solamente entre la ayuda humanitaria a Venezuela, que tanto necesitan", sino que "haya una transición hacia un país próspero con todos los recursos que necesita y tiene".