EE.UU. dice que sigue preparando la cumbre con Kim Jong-un ante los rumores de las tensiones

Estados Unidos aseguró hoy que sigue planeando la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, y que no tiene previsto cancelar sus ejercicios militares con Corea del Sur porque son "legales" y "no provocativos".

La portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert, reaccionó así en una conferencia de prensa a una nota de la agencia surcoreana Yonhap, que aseguró que Corea del Norte suspendió una reunión de alto nivel con Corea del Sur y ha amenazado con cancelar la cumbre con Trump debido a los ejercicios militares.

"No hemos escuchado nada de ese Gobierno (norcoreano) ni del Gobierno de Corea del Sur que indique que no vayamos a continuar con esos ejercicios o que no vayamos a seguir planificando nuestra reunión entre el presidente Trump y Kim Jong-un para el próximo mes", dijo la portavoz.

Nauert aseguró que Estados Unidos no ha recibido ninguna notificación "formal ni informal" de Corea del Norte en ese sentido, y que por tanto "continúa planificando la reunión" entre Trump y Kim, prevista para el próximo 12 de junio en Singapur.

"Kim Jong-un ha dicho en el pasado que entiende la necesidad y utilidad de que Estados Unidos y Corea del Sur se impliquen en esos ejercicios, que son legales y se planifican con mucho, mucho tiempo", subrayó la portavoz.

Estos ejercicios "no son provocativos; son cosas que hacemos por todo el mundo con todos nuestros socios y aliados", agregó.

Según informó Yonhap, que cita a la agencia oficial norcoreana KCNA, Corea del Norte considera que las maniobras aéreas anuales "Max Thunder", iniciadas el pasado viernes por Estados Unidos y Corea del Sur, son un ensayo para una invasión de Corea del Norte y "una provocación intencionada".

"Estados Unidos tendrá que sopesar cuidadosamente todo lo relacionado con la prevista cumbre con Corea del Norte, a tenor de estos provocadores ejercicios militares conjuntos con la participación de las autoridades de Corea del Sur", indica la nota de la agencia oficial norcoreana.

De acuerdo con el informe, Corea del Norte canceló una reunión de alto nivel con Corea del Sur prevista para este miércoles debido a los ejercicios, que comenzaron el pasado viernes y tienen previsto prolongarse durante dos semanas.

El despliegue aéreo incluye un centenar de cazas y bombarderos, y por primera vez cuenta con cazas con tecnología furtiva F-22 Raptor, según dijeron fuentes del ministerio surcoreano de Defensa a la agencia Yonhap.