EE.UU. impone sanciones a 13 objetivos por apoyar el programa de misiles de Irán

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes la imposición de sanciones contra 13 entidades e individuos de China, Rusia, Turquía e Irak por apoyar el programa de misiles de Irán.

El Departamento de Estado detalló que la medida incluye nuevas sanciones contra tres entidades chinas, un individuo chino y una entidad turca. Sin embargo, no enumeró el resto de afectadas.

Las entidades chinas sujetas a nuevas sanciones estadounidenses son Baoding Shimaotong Enterprises Services Company Limited, Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co Ltd y Wuhan Sanjiang Import and Export Co Ltd, mientras que la turca es Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company Ltd.

El individuo chino sujeto a sanciones es Luo Dingwen, quien según Estados Unidos también está implicado en proveer objetos sensibles para el programa armamentístico de Pakistán.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que "La imposición de estas medidas pone énfasis en que el programa de misiles de Irán sigue siendo una preocupación importante de proliferación".

"La imposición de sanciones contra estas entidades extranjeras es coherente con nuestros esfuerzos para utilizar todas las medidas disponibles para evitar que Irán avance en sus capacidades de misiles", añadió.

En el comunicado Estados Unidos detalló que las sanciones a estas 13 entidades e individuos tienen cabida dentro de la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria (INKSNA), que cuando se promulgó en el 2000 tan solo iba dirigida a Irán.

El Gobierno de Trump abandonó unilateralmente en 2018 el acuerdo impulsado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) con Irán y las potencias internacionales con el que Teherán puso freno a su programa nuclear.

Desde entonces la relación entre ambos países se ha deteriorado con ataques militares mutuos en los últimos meses.