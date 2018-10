EEUU traslada a los supuestos yihadistas detenidos de Siria a Irak, según HRW

La organización Human Rights Watch reveló hoy que Estados Unidos ha trasladado a supuestos yihadistas extranjeros del grupo Estado Islámico (EI) desde el norte de Siria a Irak, y expresó su temor de que sean juzgados injustamente.

Observadores independientes en cuatro juicios recientes en Bagdad, a los que HRW no pudo acudir, aseguraron que varios extranjeros acusados de estar vinculados al EI oriundos de Francia, Australia y el Líbano, entre otros, fueron capturados y trasladados desde Siria a Irak, donde fueron torturados, dijo la organización en un comunicado.

"El procesamiento de sospechosos del EI es crucial para que sus innumerables víctimas obtengan justicia, pero eso no se logrará trasladando a los detenidos a situaciones en los que se abuse" de ellos, aseveró el director del programa de terrorismo y antiterrorismo para HRW, Nadim Houry.

"EE.UU. no debe transferir a los sospechosos del EI de Siria a Irak ni a ningún otro lugar si corren el riesgo de ser torturados o sometidos a un juicio injusto", añadió.

Estados Unidos no ha contestado todavía a HRW a un mensaje del pasado 10 de septiembre en el que le pide clarificar su política respecto al traslado de los detenidos arrestados en el norte de Siria, incluyendo aquellos trasladados a Irak.

Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdos que domina principalmente el noreste de Siria y que cuenta con el respaldo de Washington, ha tratado de enviar a cientos de sospechosos extranjeros detenidos a sus países de origen para su procesamiento y, por el momento, las autoridades locales del norte de Siria no han llevado a juicio a los combatientes extranjeros que mantienen en custodia.

Las FSD tienen arrestados en el norte de Siria a algunos presuntos yihadistas que han sido identificados como Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh, miembros de la célula yihadista conocida como "The Beatles", que, según las autoridades estadounidenses, es la responsable de "secuestrar y decapitar a aproximadamente dos docenas de rehenes, incluidos varios occidentales".

Según recuerda HRW, de acuerdo a la ley internacional de los Derechos Humanos se prohíbe el traslado de detenidos a otros países en los que corren un serio riesgo de tortura y maltrato.

Asimismo, la ley iraquí no puede permitir el procesamiento de extranjeros que han cometido actos de terrorismo fuera del país y, de acuerdo a jueces iraquíes citados por HRW, las leyes del país no permiten a una persona que no es nacional a ser perseguido en caso de que no se haya unido al grupo terrorista en Irak.

Muchos países se han negado a que sus nacionales vinculados al EI regresen por lo que, según HRW, se necesita una "mayor cooperación internacional para encontrar países alternativos para procesarlos de manera justa y que permita la participación de las víctimas en los juicios".

"Frente a la negativa de muchos países a recuperar a sus nacionales, Estados Unidos parece haber tomado el camino más fácil al trasladar algunos a Irak y terminar con eso", arguyó Houry.