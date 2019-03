EH Bildu y ERC harán probablemente campaña conjunta tras su "alianza" para crear grupo único en Cortes Generales

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado este lunes que, "seguramente", la coalición soberanista vasca y ERC realizarán campaña conjunta a las próximas elecciones generales, tras haber alcanzado ambas formaciones una "alianza" para crear un grupo único en el Congreso y el Senado, que les permitirá dar "un salto cualitativo" para "jugar la partida política" con el Estado. Además, ha afirmado que "hoy todo el mundo quiere hacer acuerdos con EH Bildu y parece que son otros" los que tienen dificultades" para cerrarlos, en referencia al PNV.

En rueda de prensa en San Sebastián, Otegi, acompañado de los miembros de EH Bildu Bakartxo Ruiz, Marian Beitialarrangoitia, Maddalen Iriarte y Oskar Matute, explicado la aprobación este lunes en la Mesa política de la coalición de su "alianza" con ERC para las Cortes Generales en las próximas elecciones generales.

Asimismo, ha indicado que se ha decidido que la diputada Marian Beitialarrangoitia no concurrirá en estos comicios porque pasará a ostentar la responsabilidad del área institucional de EH Bildu.

El coordinador general de EH Bildu se ha referido a la "crisis estructural" que, a su juicio, vive el Estado español, cuya "inercia política y de cultura democrática o antidemocrática le lleva siempre a creer que, de las crisis históricas que ha mantenido, se sale por la vía de más autoritarismo y menos derechos".

"En el Estado español hay una clara apuesta por la involución antidemocrática", ha señalado, para añadir que "ésa es la apuesta de los que no tienen oferta política que hacer".

A ello ha añadido que es probable que este contexto "histórico" vaya acompañado de una nueva crisis económica, lo que puede suponer "un cóctel explosivo" que haga que "esa involución antidemocrática en el Estado sea todavía más intensa".

En este contexto, ha opinado que existen "tres grandes bloques", el primero de ellos el de los que "nos quieren llevar al blanco y negro, retroceder más de 40 años, los que quieren imponer una salida a la crisis en términos autoritarios de recortes de derechos a mujeres, inmigrantes, de no reconocimiento a la plurinacionalidad, de más represión, de más 155, de más 135, y de ilegalizaciones de partidos, que es el que conforman desde el Borbón hasta el PP, Ciudadanos y Vox".

Según ha apuntado, a ese bloque se añade un segundo, en el que ha incluído al PNV y PSOE, que "quieren dejar las cosas como están y sin garantizarle en absoluto" a Euskadi "una evolución, y sin plantear ni un solo horizonte de certidumbre de un país construído desde la libertad y desde el respeto a los derechos".

En tercer lugar, ha situado a las "grandes izquierdas soberanistas del Estado" que conforman el bloque de los que "piensan que se pueden hacer las cosas de otra manera y que tenemos derecho a vivir con más certidumbre en un país libre que garantiza los derechos de la gente". En este sentido, ha aplaudido el acuerdo alcanzado con ERC para "plantear una unidad de acción estratégica" y dar "un salto cualitativo".

El dirigente de EH Bildu ha recordado que es la primera vez en la historia que van a jugar "esta partida" junto con ERC, y se ha mostrado convencido de que "se sumarán nuevos actores políticos a esta vía".

"PROGRAMA DE MÍNIMOS"

"Vamos a ser determinantes, muchos y muchas en esas instituciones y vamos a defender un programa que todo el mundo va a entender", ha sostenido. Al respecto, ha apuntado que ese "programa de mínimos" se resume en cuatro puntos, "derecho de autodeterminación, libertad para todos los presos políticos en el Estado, políticas sociales y económicas antiaustericidas y antineoliberales, y la defensa de la agenda social vasca en esas instituciones".

También ha indicado que se planteó un debate sobre si conformar una coalición con ERC supondría "un problema" desde el punto de vista jurídico, por lo que, finalmente, decidieron concurrir por separado con un programa de mínimos y conformar, posteriormente, grupo único en las Cortes Generales. También ha señalado que "probablemente" harán campaña juntos con ERC, y ha indicado que en EH Bildu están elaborando sus listas electorales que harán públicas próximamente.

PUIGDEMONT

Por otro lado, preguntado por el hecho de que Carles Puigdemont sea el candidato de Junts per Catalunya en las elecciones Europeas y si ello podría tensionar la coalición con PNV, Otegi ha mostrado el "máximo respeto al presidente de la república catalana al exilio" en su decisión, y espera que "le vaya bien". "Respetamos absolutamente la decisión que han adoptado. Respecto a si tensiona o no la relación con PNV, pues no lo sé", ha apuntado.

En todo caso, ha señalado que habrá que ver "cuál es la decisión" que adoptan los jeltzales al respecto, y ha recordado que "hace un tiempo decían que EH Bildu tenía enormes dificultades para forzar alianzas y llegar a acuerdos con la gente". "Y hoy algo que se ve. Todo el mundo quiere hacer acuerdos con EH Bildu y parece que son otros los que tienen dificultades de cerrar acuerdos", ha concluido.