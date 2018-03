EH Bildu no irá al acto del Gobierno Vasco por las víctimas al que sí irá EA

La parlamentaria vasca de EH Bildu Miren Larrion ha dicho hoy que EH Bildu no acudirá como tal al acto organizado por el Gobierno Vasco el próximo sábado en Bilbao con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, aunque sí asistirá una representación de Eusko Alkartasuna.

Larrion ha asegurado, en una entrevista en Onda Vasca, que lo que tiene "muy claro es que el sitio fundamental donde hay que estar" es en los homenajes a víctimas del terrorismo como el tributado el pasado sábado en Arrasate (Gipuzkoa) al exedil socialista Isaías Carrasco, asesinado hace diez años por ETA.

"Lo que me causaría desazón realmente es no estar con las víctimas", ha recalcado Larrion, quien ha insistido en que el acto del sábado en Bilbao, convocado bajo el lema "Fue injusto. Gizartea eta biktimak, elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz" (Sociedad y víctimas, construyendo juntas el presente y el futuro), es "un acto institucional" que se organiza sobre unos "planteamientos" que pueden ser "inclusivos o no".

Por el contrario, EH Bildu sí acudirá al acto organizado el sábado en Navarra al entender que "se ha plantado con una lectura mucho más inclusiva", ha señalado.

Ha explicado que en Bilbao, sin embargo, la coalición estará "en parte" con el objetivo de trasladar, por un lado, que "desgraciadamente hay un problema ahí de planteamiento" y, por otro, para decir "afortunadamente" que "avancemos".