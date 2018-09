EH Bildu dice que el Gobierno español "no está cumpliendo su palabra" al "no acabar con la dispersión" de presos de ETA

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha indicado que el Gobierno español "no está cumpliendo su palabra" en lo referido al acercamiento de presos de ETA y "no está acabando con la dispersión".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, la representante de la coalición soberanista se ha referido a la decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de ordenar el próximo traslado de dos presos de ETA que cumplen condenas por delitos de terrorismo a centros cercanos al País Vasco: Marta Igarriz Iceta y Kepa Arronategui Azurmendi.

No obstante, Iriarte ha indicado que el Gobierno español "no está cumpliendo su palabra y no está acabando con la dispersión", sino que "revictimiza" a los presos y sus familiares, además de "jugar un poco con las expectativas".

Asimismo, ha denunciado que en el caso de Kepa Arronategui el Ejecutivo "filtró una situación que el recluso y su familia no querían que se hiciera pública" --la relativa a su enfermedad-- y ha advertido de que "no se le trae a Euskal Herria" sino que se le va a trasladar a la prisión aragonesa de Zuera.

"Pedimos que se acabe con la dispersión, que todos los presos estén en Euskal Herria y que quien haya cumplido más de tres cuartas partes de la condena y quienes tengan más de 70 años queden libres", ha solicitado.

A su juicio, para que todo esto se cumpla "queda mucho por hacer" y aunque las primera palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no sonaban mal, hay que pasar de las palabras a los hechos y estos están lejos de lo que se reivindica en Euskal Herria mayoritariamente".

Por otro lado, ha advertido a "algunas asociaciones de victimas" de que los reclusos "deben reconocer el daño causado, algo que han hecho", y que haya garantía de no repetición, circunstancia que se produce porque ETA "ya no existe".

"No se pueden hacer listas de condiciones, hay que cumplir la ley", ha indicado, para añadir que, "probablemente", el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido "vértigo en hacer lo que dijo".