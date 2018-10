EH Bildu prefiere que el autogobierno se trate con Iglesias que con Podemos Euskadi tras apostar por la confederalidad

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova prefiere que los temas de autogobierno se traten con Pablo Iglesias que con Podemos Euskadi, después de que el líder estatal de la formación morada apostara, en su visita a Euskadi, por "la confederalidad" y destacará "la pluralidad del Estado".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Casanova también ha contrapuesto la actitud de Iglesias, que "se mueve" para sacar adelante las cuentas estatales, y para ello, se ha trasladado a Euskadi para hablar con el lehendakari, Iñigo Urkullu, el líder de ERC, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión, o el expresident Carles Puigdemont, "con la pasividad" en la que están sumidos el Gobierno Vasco y el PNV a la hora de buscar apoyos para sus Presupuestos.

Además, se ha referido al hecho de que, en el encuentro entre el líder de Podemos y el lehendakari, estuviera el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, y ha señalado que le gustaría que los temas de autogobierno "se trataran con Pablo Iglesias" antes que con Martínez, porque cuestiones como la plurinacionalidad del Estado y confederalidad "parece tenerlas casi más claras".

En este sentido, ha criticado la postura mantenida al respecto por Elkarrekin Podemos en la ponencia de autogobierno que trabaja en un nuevo estatus para Euskadi, y para cuyas bases han alcanzado un acuerdo PNV y EH Bildu.

Iker Casanova ha recordado que, en el pleno de política general, cuando Iñigo Urkullu habló de confederalidad, y mencionó ejemplos como Suiza "y otras naciones europeas con sistemas muy descentralizados, de naturaleza federal o confederal, Iglesias en Madrid aplaudió, hizo unas declaraciones en consonancia y diciendo que eran reflexiones interesantes".

Por ello, ha considerado que la de Pablo Iglesias tiene "una posición más abierta incluso que Elkarrekin Podemos aquí". "Yo no veo ninguna razón de fondo en la historia de Elkarrekin Podemos y en su ideario ideológico para que no pueda respaldar estas bases", ha manifestado.

"DECISIÓN POLÍTICA"

A su juicio, "hay una decisión política de quedarse al margen para buscar una mayor visibilidad y evitar que se le pueda acusar de cesiones al nacionalismo y competir más con el PSE-EE en términos de un electorado en clave estatal".

"Pero, en términos ideológicos, no creo que haya ningún problema. Seguiremos hablando con Elkarrekin Podemos y, a diferencia de otros, entendemos que los procesos de diálogo y negociación, son también procesos de cesión", ha manifestado.

Por ello, ha mostrado la disposición de EH Bildu a "incorporar cosas", pero le ha pedido "concreción, y que digan qué les gusta, qué no les gusta, más allá de discursos genéricos". "Creo que hay una posibilidad real de incorporar a Elkarrekin Podemos a estas bases", ha señalado.

Tras señalar que su deseo es que "se ensanche el acuerdo y llegar a un consenso lo más amplio posible", ha advertido de que, "si otros se excusan en que se les concede derecho a veto para no moverse ni cambiar un milímetro sus posiciones", a EH Bildu no le quedará "otro remedio que seguir adelante hasta el final" para materializarlo. "Yo no sé lo que hará el PNV", ha concluido.