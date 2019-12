EH Bildu avisa a PNV de que PSOE hablará de derecho a decidir "para negarlo" y le insta a crear "un problema político"

El representante de la coalición soberanista se ha referido a las declaraciones realizadas este pasado domingo por Ortuzar, en las que afirmó que es poco "realista" que su partido pacte con Pedro Sánchez y el PSOE se niegue a hablar del derecho a decidir, para considerar que los socialistas "hablarán", pero "para negarlo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Casanova se ha referido también a la reforma estatutaria que se pretende sacar adelante en el Parlamento Vasco y ha apuntado que "es evidente que la mesa de expertos no ha cumplido su papel, que era convertir unas bases", acordadas por PNV y EH Bildu, en un texto articulado. "No se ha hecho porque no se ha querido hacer. Se ha estado durante meses mareando la perdiz", ha asegurado.

Además, cree este nuevo "Estatuto mutilado, que no es un nuevo estatus", sino una reforma estatutaria, promovida por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, "no tiene visos de tener un recorrido importante en Madrid". También ha considerado que "es descorazonador", pero "certero" afirmar que, en la actualidad, el Estatuto de Gernika no se habría aprobado en las Cortes Generales por "la visión centralista" que existe.

Por último, Iker Casanova ha emplazado a que, en el recorrido en la Cámara vasca, se "articule un buen texto que reúna un apoyo social mayoritario, pero que no se basa en la rebaja de nuestros principios, sino en su afirmación". Por ello, cree que hay que "generar un problema político al Estado" ante sus "respuestas negativas" y su acogida "con resignación".