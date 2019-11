EH Bildu acusa a PNV de "cepillar" el acuerdo de bases sobre autogobierno en el grupo de expertos para "no dar la cara"

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha acusado al PNV de haber "cepillado y descafeinado" el acuerdo de bases sobre autogobierno en el grupo de cinco expertos encargados de redactar un texto articulado, para así "no dar la cara" y que "el trabajo sucio se haga ahí".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos ha analizado el borrador del texto articulado del nuevo estatus para Euskadi, en el que trabajan los expertos designados por los grupos parlamentarios y que el próximo día 30 trasladarán al Parlamento.

En este sentido, Casanova ha recordado que ya el pasado mes de junio la coalición soberanista denunció que el PNV "buscaba la ruptura del acuerdo parlamentario sobre las bases" y se buscaba "convertir el grupo de expertos en una cosa distinta a la que se le había encomendado".

"Lo ha convertido en una segunda cámara de decisión política porque le resulta más cómodo cepillar y descafeinar allí el acuerdo que en el Parlamento vasco. No se ha atrevido a dar la cara y ha querido que el trabajo sucio se haga ahí", ha detallado.

Según ha descrito, el grupo de cinco expertos no tenía como misión "ensanchar los consensos", sino "realizar un trabajo técnico de conversión en un texto articulado de un acuerdo político".

"Eso no se ha hecho porque el PNV no ha querido que se haga. El PNV no ha cumplido el acuerdo firmado con EH Bildu sobre bases del Estatuto. No es que haya dado derecho a veto al PSE, sino que le ha dado derecho de redacción. Ha puesto en manos del experto propuesto por el PSE la redacción de capítulos cruciales", ha lamentado.

El dirigente abertzale ha aseverado que en el texto que están redactando los expertos, "no hay derecho a decidir, ni consulta, ni bilateralidad en las relaciones con el Estado, ni confederación, ni garantías de que, en caso de disputas, órganos imparciales determinen quién tiene la razón".

"El PNV ha querido hacerlo porque practica la autocensura. En vez de hacer un acuerdo de país, ha decidido rebajarlo a un marco muy por detrás del plan Ibarretxe. Es poco más que un Estatuto de Gernika con dos o tres pinceladas cosméticas", ha criticado.

A juicio de Casanova, la formación jeltzale está "estafándonos en la cara" y reclamando confidencialidad, de tal forma que "parece que quieren que no digamos nada". "Han perdido la legitimidad para exigir esa confidencialidad cuando se están incumpliendo el resto de puntos y además el PNV se ha prodigado en filtraciones por tierra, mar y aire", ha expresado.

Por todo ello, ha indicado que el PNV "no va a cumplir lo comprometido", mientras por contra EH Bildu apuesta un nuevo estatus y un cambio de modelo de relaciones con el Estado. "Urkullu hablaba de nuevo estatus no de nuevo Estatuto, pero aquí no hay confederalidad y hemos pasado de la nación foral a la floral, porque es poco más que un florero", ha finalizado.

PNV

Por su parte, el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha sostenido que EH Bildu "tiene miedo al acuerdo" y ha rechazado que la formación jeltzale haya roto el acuerdo de bases sobre autogobierno.

En este sentido, ha sostenido que lo pactado es que el próximo 30 de noviembre los expertos entreguen el documento y, a partir de ahí, se tramitará como proyecto de ley en la Cámara vasca con sus posteriores comparecencias y enmiendas.

Ante las críticas de EH Bildu y la posibilidad de que el PNV se haya alejado del acuerdo de bases alcanzado entre ambas formaciones, Telleria ha indicado el PNV no se ha ido de esas bases y ha advertido de que son "muy respetuosos con las resoluciones tomadas en la ponencia".

De este modo, ha subrayado que en la ponencia de autogobierno se asumió un compromiso de confidencialidad que se ha roto "en dos ocasiones". "En mayo, cuando EH Bildu amenazó con su propio documento y ahora, cuando han salido afirmado que no se están respetando las bases", ha criticado.

Asimismo, ha incidido en que el acuerdo de bases también se recoge la posibilidad de hallar puntos de conexión para, "si es posible, ampliar los consensos alcanzados". "El PNV sigue en las bases y si en un momento determinado hay que ampliar el consenso para ampliar la base de toma de decisiones o de avance político sobre el futuro proyecto de Estatuto, nosotros estamos en ello. Se trabaja en crear un nuevo Estatuto que regulará la convivencia entre vascos y las relaciones con el Estado", ha expresado.

De este modo, ha apostado por aumentar "la base de pacto" y ha sostenido que "todo el mundo se tiene que "dejar pelos en la gatera y no cerrarse en banda sobre lo propuesto por cada uno". "Pactar es ceder y nosotros intentamos trabajar en el pacto. A partir del 30 se podrá valorar el documento, pero hay que tomarse la elaboración de esta ley tan importante con paciencia y generosidad", ha valorado, para añadir que la formación jeltzale "está cumpliendo" lo que se pactó en la ponencia parlamentaria.

A juicio de Telleria, si se observan las posiciones de EH Bildu "cada vez que se acerca una campaña electoral, rompen el acuerdo, filtran algo y se posicionan fundamentalmente contra el PNV". "Bildu tiene miedo al acuerdo como el pasado año con los presupuestos", ha recordado.

PP

Por su parte, el parlamentario del PP Anton Damborenea ha afirmado que a su formación le "consta" que el derecho de autodeterminación sigue vigente en una disposición adicional del texto que se está manejando por los "expertos", lo que, según ha denunciado, "incumple la Constitución y la legalidad".

"Eso no es una reforma del Estatuto. Nosotros estábamos de acuerdo en participar en una ponencia para mejorar el Estatuto, pero otra cosa es las bases que acordaron Bildu y PNV, que tienen que ver con una Constitución del País Vasco", ha manifestado, para instar al PNV a que diga a la ciudadanía "si quiere lo que pactó con Bildu u otra cosa".

Desde el PSE-EE, su parlamentaria Alexia Castelo ha denunciado el "interés" en airear un trabajo que tenía un "compromiso de confidencialidad" y el intento de confundir el papel de los expertos con el de los partidos políticos.

En este sentido, ha emplazado a dar la opinión del PSE-EE cuando los expertos acaben su trabajo. "No voy a entrar en contenidos, ya que es un texto que no está cerrado", ha dicho, para recordar que el PSE ha dejado "claro" que no va a participar de ningún acuerdo que pretenda el derecho a decidir o que procure una "independencia encubierta".

Tras apuntar que el texto de los expertos es una herramienta de los partidos para desarrollarlo en el Parlamento, ha reiterado que el PSE-EE no se va a saltar la ley, ya que el principio de legalidad es "fundamental". "Nuestro objetivo prioritario en tema de autogobierno es un marco de convivencia entre diferentes en Euskadi, para un mejor gobierno y que consiga de una mejor manera los derechos y calidad de vida para los vascos", ha agregado.

En esta línea, ha opinado que la actualización del autogobierno tiene que ser para proteger los derechos sociales y de los ciudadanos, y para eso "tiene que ser viable y legal, y respetar el marco de legalidad vigente", por lo que el PSE-EE no estará en un acuerdo que no respete la legalidad.

Por último, la representante de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga ha criticado que no se esté respetando la discreción del grupo de expertos, por lo que ha eludido pronunciarse sobre el texto, que llegará al Parlamento la semana próxima, donde podrá ser debatido y enmendado por los grupos.