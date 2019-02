EH Bildu cree que Sánchez "se equivoca" al rechazar el derecho de autodeterminación por ser "la mejor solución"

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se equivoca" al rechazar el derecho de autodeterminación porque cualquier observador "es capaz de ver que esa es la mejor solución".

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Iriarte se ha referido a las afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en Barakaldo donde subrayó que la autodeterminación "no es constitucional" de tal forma que el Gobierno de España nunca la aceptará.

A juicio de Iriarte, el presidente del Gobierno "se equivoca" porque cualquier observador "es capaz de ver que esa es la mejor solución". "De hecho su propio partido lo veía así hace unos años. Lo que hace falta en España es que alguien se atreva a asumir que eso es así porque mientras no lo haga el problema no va a desaparecer. Se le podrán poner parches pero hacen falta soluciones", ha añadido.

Cuestionada por el hecho de que en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco la propuesta de Preámbulo para un nuevo Estatuto recoja el derecho a decidir, la dirigente de EH Bildu ha defendido que lo que se recoge es "una solución para el problema territorial que desde hace tiempo sufre España".

"Nadie en el Reino Unido ha sido capaz de acusar de traición a David Cameron por el referéndum de Escocia, pero en España se acusa de alta traición por proponer una mesa de diálogo. Lo que planteamos desde el Parlamento vasco es una solución, el mantener una relación de igual a igual con el Estado sería un paso muy importante y algo sobre lo que tienen que reflexionar las autoridades españolas", ha valorado.

En lo que respecta a la posibilidad de que se dé un adelanto electoral en el Estado, Iriarte ha señalado que EH Bildu "no participa de la premisa de cuanto peor, mejor".

Tras indicar que Pedro Sánchez ha tenido también en sus manos la posibilidad de acordar y "no lo ha hecho", ha recordado que EH Bildu "contribuyó para desalojar a las derechas del gobierno y lo hicimos sin recibir contraprestación".

"Dijimos a Sánchez que no tenía un cheque en blanco. No ha sabido aprovechar la oportunidad, ni hacer frente a la derecha española", ha indicado, para añadir que, pese a todo, el presidente del Ejecutivo debe saber que EH Bildu "está abierta al dialogo siempre, y tenemos disposición para mantener contactos, cosa que hasta el día de hoy Sánchez no ha hecho".

Por último, ha señalado que con la abstención de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco que facilitará la aprobación de la subida salarial a los funcionarios y el incremento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a los pensionistas y a otros colectivos, la formación morada da "un cheque en blanco al PNV".

"Elkarrekin Podemos ha mantenido a lo largo de la negociación una actitud bastante patética dando un cheque en blanco al PNV y perpetuando recortes sociales", ha finalizado.