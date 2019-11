EH Bildu dice que no dará "cheques en blanco" y acusa a Sánchez de "competir por quién es más ultra" con la derecha

El candidato de EH Bildu Jon Iñarritu ha insistido en que, "si depende de EH Bildu, no gobernarán las derechas ni por activa ni por pasiva", si bien ha advertido de que no va a "dar cheques en blanco". En este sentido, ha criticado a Pedro Sánchez que "compitiera con las derechas por ver quién es más ultra" en el debate de este lunes, lo que "no augura nada bueno".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iñarritu ha considerado que el resultado de los comicios de este domingo es "una incógnita" y "puede pasar cualquier cosa". En este sentido, ha asegurado que "nadie entendió" que se repitieran las elecciones generales, que dan "una nueva oportunidad a las derechas y a las ultraderechas".

A su entender, "no hay visos de que se vaya a desbloquear la situación y, es más, el mal menor sería que se quede la situación como estaba". Además, ha advertido de que ver a Pedro Sánchez "compitiendo por ver quién es más ultra", como en el debate de este lunes, "no augura nada bueno".

El candidato de EH Bildu ha considerado que el líder socialista está intentando "vaciar de votos" a Cs con un discurso "recentralizador, represivo y retrógrado" que "choca bastante" con manifestaciones anteriores. Según ha indicado, mientras antes hablaba de "diálogo, plurinacionalidad y reconocimiento de la nación catalana", ahora plantea "medidas de castigo de los referéndum".

Iñarritu ha insistido en que, "si depende de EH Bildu, no gobernarán las derechas ni por activa ni por pasiva", pero "eso no significa de ninguna manera que vamos a dar cheques en blanco".

Según ha indicado, "en aspectos sociales, en aspectos de autogobierno y reconocimiento de la autoderterminación, y en derechos y libertades es mucho peor cualquiera de esos partidos de derecha que el PSOE", si bien ha admitido que "hemos visto el lunes a Sánchez compitiendo con las derechas por ver quién es más ultra".

En este sentido, ha afirmado que, si el líder socialista "se sitúa en ese eje de derechas, nos tendrá enfrente" y ha agregado que, si los partidos soberanistas tienen mayor representación en las Cortes, "podremos influir de mayor manera poniendo unos puntos en común entre nosotros y poder girar el marco antidemocratizador que está sobre la mesa en el estado y virarlo a uno democratizador".

Iñarritu ha asegurado que "nunca ha habido problemas de interlocución ni en el pasado ni el presente" con los socialistas, aunque el PSOE "decidió hacer una simulación de que no hablaba" con EH Bildu con el "cálculo" de que iba a ir a elecciones y "no le beneficiaba esa foto" para "rascar votos".

En cualquier caso, ha cuestionado "para qué" decidió Pedro Sánchez repetir las elecciones "sabiendo cuál era el escenario de Brexit, de recesión económica y del asunto catalán". "Si el mejor resultado para él mismo sería obtener los mismos escaños que en abril", ha subrayado.

ILEGALIZAR

Finalmente, ha señalado que "por parte de los partidos de ultraderecha, ya sea de PP o Vox, vienen anunciando que ilegalizarán tanto EH Bildu como los partidos soberanistas catalanes si entraban al gobierno", aunque "cuando ha saltado a los medios la polémica ha sido cuando un representante de Vox dijo que iba a ilegalizar al PNV".

"Es igual de barbaridad que intentar ilegalizar a EH Bildu o a cualquier partido catalán", ha concluido Iñarritu, que ha advertido de que "la estrategia de estas derechas es decir el mayor exabrupto posible para nos pasemos varios días hablando de ellos".