EH Bildu pide un debate "profundo" sobre "el marco competencial" de Navarra y la "relación con España"

Un debate que, según ha expuesto, "debiera sustentarse sobre un principio básico, sobre una norma que es que el futuro de Navarra se decide en Navarra". "Somos sujeto político y debemos tener reconocido ese derecho y esa capacidad para tomar nuestras decisiones. No aceptamos injerencias, trabas ni imposiciones de nadie", ha señalado.

En un comunicado, la coalición abertzale ha manifestado que en los días previos a la celebración del Día de Navarra "hemos asistido a una serie de declaraciones y posicionamientos políticos que nos dan una buena muestra de la regresión antidemocrática a la que nos quieren conducir los poderes del Estado español y sus más retrógrados representantes en Navarra".

En su opinión, "cuando hablamos del Día de Navarra nos referimos sin excepción al día de toda la ciudadanía navarra, entendida ésta como el conjunto de las personas que viven y trabajan en Navarra". Y ha criticado que "algo que en pleno siglo XXI debiera ser básico, vuelve a estar contestado por fuerzas políticas como Navarra Suma, en plena deriva antidemocrática".

"Se permiten repartir carnets de ciudadanía navarra en función de la ideología política o del lugar de procedencia. Para Navarra Suma quienes no se someten a los dictados de Madrid no son navarros o navarras, las personas que cuestionan el marco de relación entre Navarra y España no pueden sentirse navarras, precisamente quienes plantean que todas las decisiones que les afectan deben tomarse aquí y entre la ciudadanía navarra no serían navarras", ha agregado.

Según EH Bildu, "en ese intento desesperado de obtener réditos de una alianza electoral que el pasado mayo quedó lejos de las expectativas y objetivos fijados, Navarra Suma está tratando de mercadear en Madrid con el cambio del Gobierno de Navarra como contrapartida".

"Llevamos mucho tiempo diciendo alto y claro que el futuro de Navarra lo tiene que soñar, decidir y construir la ciudadanía navarra. Llevamos años mostrando nuestro compromiso para dar la palabra a la ciudadanía navarra para que ella, y sólo ella, decida todo lo que afecta a sus condiciones de vida", ha expuesto la coalición abertzale.

A su juicio, "necesitamos tener instrumentos y capacidades para hacer frente desde una perspectiva propia, desde nuestra realidad social, cultural y económica a los grandes retos del futuro".

En este sentido, EH Bildu ha apuntado a "la deriva autoritaria del Estado español, ante una tendencia a la uniformización por la vía de la fuerza, de la represión, de la violencia en todas sus formas". "Toda una involución que pretende reducir el enorme problema territorial heredado del franquismo y su reforma constitucional del 78 a una cuestión de orden público", ha sostenido.

Además, la coalición ha remarcado que "la ciudadanía navarra todavía no ha tenido la posibilidad de decidir el marco de convivencia en el que sentirse cómoda y poder desplegar todas sus capacidades". Y ha censurado que la Lorafna "no fue sometida a refrendo por la ciudadanía" y que "una inmensa mayoría de la ciudadanía navarra o no había nacido o no tenía todavía derecho a voto en esos años de la transición".

Según ha expuesto, "sería mínimamente lógico que el marco político, que el marco de toma de decisiones, que el marco de convivencia responda a las necesidades y a la realidad del siglo XXI y no a las del siglo pasado".