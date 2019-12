EH Bildu critica que el PSOE "se resiste a llamar" por su "plegamiento a la derecha"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, ha asegurado que no habido contactos con el Gobierno de Pedro Sánchez y, en este sentido, ha precisado que el encuentro que mantuvo este pasado lunes con la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, era una reunión "con Podemos", que "entra dentro de unas relaciones normalizadas" que EH Bildu mantiene con la formación morada "en todos los sitios".

Por ello, ha insistido, "hay que colocarlo en su justa dimensión, no es un contacto con el Gobierno". De este modo, ha indicado que el PSOE "todavía no nos han llamado" en el marco de los contactos para una próxima investidura.

"Se resiste a llamarnos, que es algo que denota el plegamiento que tiene a la derecha y lo calificaría de absurdo porque finalmente no tiene ningún sentido, es un sinsentido que no nos llamen y que nos establezcan ese cordón que no obedece más que al plegamiento a la derecha y a las presiones", ha señalado.

Aizpurua ha emplazado a los socialistas a "dejar de actuar mirando tanto hacia la derecha" y "hacer las cosas como se tienen que hacer", con un "diálogo normal y rutinario, incluso, institucional", como se lleva a cabo "en tantas instituciones". En este sentido, ha dicho no entender por qué "lo que es normal en Euskal Herria no puede serlo en Madrid".

La portavoz de EH Bildu ha considerado que se ha ido construyendo una "percepción" sobre esta formación que "no es de recibo y no se ajusta a la realidad" y ha esperado que se mueva "a más sentido común".

Según ha indicado, en todas las instituciones en las que está presente su formación demuestra que es "responsable, de palabra" y que sabe "hacer las cosas". El PSOE, ha apuntado, debería "olvidarse de presiones que configuran una realidad que es falsa".

Preguntada si la constitución de una mesa negociadora para Cataluña permitiría una abstención, ha considerado hacen falta "pasos decisivos y que no tengan vuelta atrás" y que sean "claros sobre todo". "En estos momentos, las conversaciones las está llevando ERC y eso creo que se ha puesto sobre la mesa, y el PSOE debe tenerlo muy claro: clarificación y que no valen ya las medias tintas, las medidas palabras", ha añadido.

Según ha planteado, "si no coges el tema como lo tienes que coger, todo es un paso atrás", por lo que, "si se clarifican las posturas y la determinación es clara, creo que no va a haber ningún problema, pero naturalmente hace falta claridad".