EH Bildu llama a "implementar" el nuevo estatus pactado con EH Bildu y cree más difícil un acuerdo de Presupuestos

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Urruzuno ha considerado que este curso político será "el más importante, por lo menos, de las dos últimas legislaturas, no porque el contexto político haya cambiado considerablemente, pero hay mimbres o señales en las que el contexto político puede dar pie a la tracción de nuevos escenarios".

"Partimos de un acuerdo en base a unos principios de lo que se ha venido a llamar el nuevo estatus político, es hora de implementarlo en una proposición de Ley y creemos que es lo que mayoritariamente demanda la sociedad y haremos hincapié en ello", ha añadido.

Asimismo, ha dicho que están dispuestos a ensanchar los acuerdos, pero no a "cualquier precio". "Lo que hemos pactado con PNV no es un programa político y nacional, es un programa democrático. No vemos qué problemas hay por parte de Elkarrekin Podemos para enmarcarse en ese acuerdo", ha añadido.

En cuanto a los Presupuestos, ha considerado que todavía es "muy pronto" para hablar de las cuentas públicas, pero lo que tiene "claro" EH Bildu es que "es la segunda fuerza del país, una fuerza de izquierda y, ante un Gobierno que es de centro-derecha, en lo social y en lo económico las distancias son bastante grandes". "Un acuerdo presupuestario requiere de firmes compromisos, no solo sobre Presupuestos, sino en otras materias", ha indicado.