EH Bildu, pesimista con el nuevo Gobierno, arremete contra Grande-Marlaska

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, ha expresado hoy "más preocupación que satisfacción" por la conformación del Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado el nombramiento del juez Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior, por haber negado "la realidad de la tortura".

Antes de la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Beitialarrangoitia ha asegurado que "lamentablemente" el nuevo Ejecutivo socialista no da motivos a su formación para "ser optimistas" ya que representan "más de lo mismo" salvo "algunos gestos estéticos y algunos fichajes de celebridades".

Ha hecho hincapié en que se presente como un Gobierno comprometido con Europa, pero "con la Europa de la austeridad y al servicio de las grandes élites" y no con "la Europa de los derechos humanos".

Con especial contundencia ha criticado el nombramiento de Grande-Marlaska, un juez "condenado por no investigar las torturas", al que ha tachado de "impulsor" de la "vulneración de derechos humanos" con los presos y al que ha reprobado que defienda la política de dispersión de presos etarras.

"Un juez que nunca ha visto pasar torturados por delante suyo y que siempre ha negado la realidad de la tortura", ha apostillado, para zanjar al respecto: "Creemos que no es un buen comienzo".

En suma, Marian Beitialarrangoitia ha explicado que este nuevo Gobierno "no responde" al "nuevo tiempo" que se ha abierto tras la moción de censura y más bien, ha insistido, "parece pensado para tiempos del pasado".

Eso sí, también ha dicho que su formación anunció que juzgaría al Ejecutivo "por sus hechos" y todavía tendrá que ver qué decisiones adopta.

"Pero a día de hoy no vemos cambio alguno y no tenemos posibilidad de ser optimistas", ha agregado para recordar que EH Bildu no apoyó a Sánchez como presidente al votar la moción de censura, sino "desalojar a Mariano Rajoy".