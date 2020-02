EH Bildu pide que no se hagan "políticas de espaldas" a las mujeres y dice que una sociedad feminista es "más justa"

En un acto político en Bilbao para presentar propuestas feministas de cara al 8 de marzo, cita a la que han asistido alrededor de un centenar de mujeres con representación institucional, entre las que estaba la diputada Mertxe Aizpurua, Iriarte ha pedido además que se desarrollen "políticas presupuestarias con enfoque feminista".

Tras afirmar que cuando EH Bildu destaca que sus gobiernos son feministas, lo dice porque "hacen políticas feministas allí donde gobiernan o cuentan con representación", Iriarte ha subrayado que la coalición soberanista está "construyendo una sociedad más justa, ya que estamos construyendo una sociedad feminista".

En su intervención, ha tenido también un recuerdo a las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa, que llevan 228 días en huelga, y ha incidido en que son necesarios "cambios normativos y sociales en todos los ámbitos para garantizar la igualdad de derechos y vidas libres a las personas LGTBI". "Políticas presupuestarias con enfoque feminista, políticas de vivienda dirigidas a las personas de mayor vulnerabilidad", ha añadido Iriarte.

Por otro lado, ha señalado que los jóvenes "nos piden herramientas para poder realizar proyectos de vida libres... dignos" y ha alertado de las "diferentes situaciones de opresión" que se producen sobre las mujeres".

"Las mujeres somos la mitad de esta sociedad y estamos en el centro de esta sociedad. No admitimos que se haga política a nuestras espaldas. No puede hacerse así, es inaceptable y no lo vamos a permitir. Traemos con nosotras un mensaje de transformación del espacio íntimo, del espacio público y del espacio político. Y para ello, tenemos que creer que, tanto como individuos como colectivo, ha llegado nuestro momento", ha añadido.

Por ello, ha apostado por "empoderarnos como pueblo y sociedad" cada día y para ello ha considerado necesario "alejarnos del conformismo y desarrollar nuestros recursos y capacidades como mujeres individuales y colectivas". "Necesitamos pasos hacia delante: ni presentes conformistas ni recetas del pasado", ha concluido.

"DERECHIZACIÓN"

Por su parte, la representante del grupo de mujeres de EH Bildu, Izaskun Duque, ha sostenido que el camino será "feminista o no será" y, por ello, ha apostado por "una transición hacia la soberanía feminista".

"Necesitamos poder para decidir sobre nuestros cuerpos, vidas y territorios. Poder para decidir de qué hablamos de vidas dignas y qué políticas son necesarias para garantizarlas", ha añadido.

En este sentido, ha advertido de que se vive un momento de "derechización y recorte de derechos", que ha generado el "aumento de las desigualdades y la subordinación de las mujeres".