EH Bildu, dispuesto a hacer un proceso soberanista con PNV, no descarta otros pactos para "garantizar el bienestar"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirma que la coalición abertzale está dispuesta a "hacer proceso soberanista con el PNV", pero no descartan "hacer pactos con otras fuerzas para garantizar el bienestar de la gente".

En una entrevista al diario Gara, subraya que es necesario que EH Bildu "se convierta en un referente nacional, que crezca como frente soberanista y de izquierdas". A su juicio, es todavía un "espacio en construcción" y el "gran reto es la hegemonía electoral".

Sobre el hecho de que finalmente sea Maddalen Iriarte la candidata a Lehendakari de EH Bildu, Otegi asegura que necesitan "discernir el trabajo institucional del trabajo de construir una alternativa" y asegura que el independentismo de izquierdas "no solo tiene vocación de gobierno sino vocación de Estado".

"Para ello necesitamos tener una izquierda independentista consolidada como organización, dentro y fuera de las instituciones. Nuestra opción ha sido que yo pueda jugar otro tipo de papel en ese otro terreno" asegura Otegi, que afirma que la decisión hubiera sido la misma si él no hubiera estado inhabilitado.

Otegi indica que, tanto Maddalen Iriarte como él, están contentos porque han planteado "una dinámica de cargos compartidos en la que cada cual juega un papel y los dos estamos cómodos".

Entre sus retos, asegura que EH Bildu es todavía "un espacio en construcción" aunque es "una alternativa política que va creciendo". Otegi reconoce que "todavía hay sensibilidades que tienen que encontrar un cierto acomodo natural" en esta formación que "reivindica claramente la independencia y un modelo social más avanzado".

Otegi asegura que tienen grandes restos como son "revertir los recortes sociales, poner encima de la mesa la cuestión nacional y su solución democrática y resolver las consecuencias del conflicto".

Además, asegura que necesitan "recuperar el pulso nacional ahora que el marco del Estado va a ocupar un papel importante en la vida política del país". "Necesitamos jugar en ese terreno pero no olvidar una cosa: es un Estado inestable y los vascos no podemos depender de cuál es la relación de fuerzas del Ebro para abajo. Necesitamos una alianza con los sectores independentistas que firmamos Llotja de Mar y que tenemos que jugar juntos esta partida con el Estado en términos democráticos", dice.

Preguntado por si hay margen para un eje de izquierda tras los acuerdos en Navarra o en Irún con los socialistas, afirma que, por un lado, se cuenta con el Parlamento más soberanista que se ha tenido nunca pero no se "operativiza en términos políticos" porque el "PNV opta por no hacer proceso soberanista y busca alianzas con el PSOE" y, por otro lado, no se "operativiza" que haya "una mayoría absoluta de fuerzas que van desde el centro-izquierda a la izquierda socialista"

"Esta es la realidad y vamos a tener la misma realidad después de las próximas elecciones. Pero esto puede cambiar, porque si el PNV en términos nacionales no es capaz de superar una dinámica que vaya más allá de respetar los marcos constitucionales y lo que nos propone es algo que pueda ser asumible por PSOE y Podemos, nuestro interés en pactar estratégicamente con el PNV decae", afirma.

A su juicio, ello "instala una duda en la ciudadanía". "Frente a ese relato-apisonadora de que va a ganar el PNV y va a gobernar con el PSOE, por lo menos hay que instalar la duda razonable de que eso puede ser así o no". "Estamos dispuestos a hacer proceso soberanista con el PNV y le hemos hecho una oferta concreta que ha rechazado. Pero tampoco descartamos hacer pactos con otras fuerzas para garantizar el bienestar de la gente", advierte.

GOBIERNO PEDRO SÁNCHEZ

En relación al Gobierno de Pedro Sánchez, asegura que EH Bildu ha "abierto una puerta, con todo el escepticismo del mundo" porque cree que "en cuestión de decisiones estructurales este va a ser un Gobierno muy limitado" y ha advertido de que van a ser "muy pacientes pero al mismo tiempo muy exigentes".

Otegi cree que el tema de los presos es "una de las grandes tareas" que hay por delante y habrá que ver "si es posible". "El alejamiento y las políticas de excepción tienen que desaparecer", indica el líder de EH Bildu, que, en la entrevista, afirma que al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "hay que reconocerle que fue valiente y arriesgó su capital político".

El dirigente de EH Bildu asegura que seguirán abogando por una solución que "sea respetuosa con todos pero que dé solución definitivamente a un problema que hace tiempo debía estar resuelto". "Luego habrá que pasar a una segunda fase que es aplicación de la legislación ordinaria, libertad de todos los presos políticos y vuelta a casa de deportados y exiliados", añade.

Sobre la situación catalana, afirma que han trasladado la necesidad de una "unidad y hoja de ruta en común" porque, si no, se genera una especie de desorientación general en el independentismo. "Ahora que parece ser que va a haber elecciones autonómicas, lo que les decimos es: 'Bien, va a ganar uno u otro, pero, ¿para hacer qué?'", se ha preguntado.

Otegi asegura que tienen el "mismo problema" con el PNV pero "con una diferencia sustancial". "Ya me gustaría a mi tener un lehendakari en la Euskadi y otro en Nafarroa que reivindicaran la independencia, aunque no estuviera de acuerdo con su estrategia. Las cosas se desarrollarían de otra manera", añade.

El dirigente de EH Bildu cree que hay una sociedad "más parecida" al proyecto que defiende la coalición y eso es "una victoria entre comillas" pero "es verdad que esto todavía no se ha trasladado a una hegemonía electoral", que, a su juicio, "es el gran reto".

Otegi cree que "los nuevos movimientos emergentes ponen en cuestión el modelo social del PNV" y "el reto" es que esos movimientos vean que es la "República Vasca la que viene a dar satisfacción a esos valores".