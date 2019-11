EH Bildu llama a la unión de los soberanistas para impedir que Pedro Sánchez "se eche en brazos de la derecha"

El cabeza de lista de EH Bildu por Vizcaya, Oskar Matute, ha llamado a la unión y el trabajo en común de los soberanistas para impulsar un "soberanismo fuerte" que impida que Pedro Sánchez y el PSOE "se echen en brazos de la derecha" y "tome el camino de la "tomar el camino de la contrarreforma antidemocrática".

Oskar Matute e Iñaki Ruiz de Pinedo, cabezas de lista de EH Bildu por Vizcaya y Álava, respectivamente, han participado este viernes por la mañana en el acto central de campaña de la coalición abertzale en Llodio (Álava).

Matute ha afirmado que la sociedad vasca tiene que tener claro que "solo la unión y el trabajo en común de los soberanistas del Estado", un "soberanismo fuerte" puede impedir que "Sánchez y el PSOE se echen en brazos de la derecha para seguir profundizando en la contrarreforma antidemocrática".

"Sólo un gobierno determinado y condicionado por los soberanistas hará imposible que las derechas y los poderes del Estado sigan campando a sus anchas", ha añadido.

Tras recordar que Sánchez visita este viernes Euskadi, el cabeza de lista por Vizcaya ha advertido de que ahora ya no va a poder repetir el mensaje de su campaña electoral de abril de que PSOE y Podemos, "los que nos han abocado a votar otra vez", se van a poner de acuerdo porque "ya no queda nada de aquel Sánchez que se recorrió el Estado en utilitario diciendo que iba a renovar el PSOE". "Sánchez ya no viene con ese mensaje, hoy Sánchez es y representa al PSOE de siempre", ha agregado.

Matute ha afirmado el líder del PSOE "lo dejó bien claro" cuando decidió convocar unas nuevas elecciones y es que "no quiere un gobierno condicionado por las fuerzas soberanistas y no lo quiere porque sus soluciones para la crisis estructural que vive el Estado español pasan por la contrarreforma antidemocrática".

"Y claro, en esa ecuación no entran los independentistas ni Podemos porque la intención y el deseo de los poderes del Estado es profundizar en la contrarreforma mediante pactos de Estado entre los grandes partidos".

AUTORITARISMO O DEMOCRACIA

Por eso, ante ese escenario y los "riesgos" que entraña, el candidato de EH Bildu ha subrayado que "en estas elecciones se juega un partido entre el autoritarismo y la democracia".

"Ante la voluntad de Sánchez y los poderes del Estado de hacernos viajar al pasado, de aplicar medidas antidemocráticas para impedir que los pueblos y naciones del Estado como Euskal Herria y Cataluña avancemos y pongamos en práctica el democrático derecho de autodeterminación que nos permita construir sociedades y países mejores, se encuentra el valor de la unión de los soberanistas de los Países Catalanes, Euskal Herria y Galicia en defensa de los principios democráticos", ha añadido.

Por su parte, el cabeza de lista de EH Bildu por Álava, Iñaki Ruiz de Pinedo ha indicado que en Territorio alavés "de modo muy especial" se "juega mucho en estas elecciones" porque "las opciones son claras: o EH Bildu consigue un escaño o ese escaño pasará al PP".

"Democracia o involución antidemocrática. Derechos o recortes. Eso es lo que está en juego. Por eso todas las gentes de Álava que se sienten progresistas, de izquierdas y que creen en los valores democráticos tienen que tener claro que la opción que mejor les va a representar y que va a dejar sin representación al PP y a las derechas es la de EH Bildu", ha agregado.

En este sentido, Ruiz de Pinedo ha citado a Pablo Casado, el líder del PP que hoy visita Vitoria "para explicar las recetas de involución antidemocrática que pretenden imponernos a todos".

Por ello, frente a la "amenaza" que representa el PP, ha llamado "a repetir la lección que la sociedad vasca dio en las elecciones de abril cuando dejó sin representación a las derechas españolas". "El 10 de noviembre se nos presenta como una buena oportunidad de volver a hacerlo; tenemos la oportunidad de decirle a Casado y a sus consortes que la sociedad vasca no quiere involución ni recortes, que quiere vivir en una sociedad democrática donde se respeten los derechos y se respete a la gente", ha concluido.