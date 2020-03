EH Bildu critica que el Gobierno deje en manos del Consejo Superior de Deportes las medidas contra el racismo

A través de las redes sociales, Iñarritu ha difundido la respuesta que ha ofrecido el Ejecutivo ante la pregunta que presentó en el Congreso en la que, tras "las vejaciones racistas" al jugador del Athletic de Bilbao Iñaki Williams durante el partido con el Espanyol el 25 de enero en Cornellá, preguntó al Gobierno por las actuaciones que pondrá en marcha para evitar insultos racistas en los campos de fútbol.

En su iniciativa parlamentaria, Jon Iñarritu también reclamó explicaciones sobre "cuántas sanciones y de qué tipo" se han impuesto en las diez últimas temporadas a quienes han promovido y realizado gritos xenófobos en el ámbito deportivo.

En su repuesta, el Ejecutivo central recuerda que el Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del Ministerio, realiza un seguimiento de las infracciones de la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia el racismo la xenofobia y la intolerancia en el deporte, dentro del ámbito de sus competencias y a través de la comisión estatal como órgano colegiado interdepartamental.

"Dicha comisión advierte a los clubes que pudieran verse afectados con las actividades grupos ultras y violentos de la prohibición legal de prestar cualquier tipo de apoyo cobertura infraestructura o recurso a grupos o colectivos de seguidores de un club", manifiesta.

Además, precisa que esta advertencia "se realiza con independencia de que tengan o no personalidad jurídica o de que estén formalizados o no como asociación o peña de aficionados, si los citados grupos, sus actividades y sus responsables, no figuran en el libro de registro o se ha cometido en alguna ocasión infracciones tipificadas en la citada Ley". Por ello, remite al CSD.

Jon Iñarritu ha lamentado que el Gobierno no haya facilitado los datos que se le reclamaban y que, además, "deje todo en manos" del Consejo Superior de Deportes.