EH Bildu no apoyará el PGE si es "continuista" con el del PP y no ve "éticamente pulcro" el recorrido de Dolores Delgado

El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha afirmado que la coalición soberanista no apoyará los Presupuestos Generales del Estado de 2020 si son "continuistas" con los del PP" y ha pedido que reflejen la "batería de medidas sociales" anunciadas para abordar un "escenario de negociación".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Matute ha señalado asimismo que, hasta el momento, el nuevo Gobierno no ha hecho más que "señalar intenciones, y no muchas". Asimismo, ha criticado su decisión de recurrir la actualización del Nuevo Fuero de Navarra que ha considerado supone un "mal camino, abonado para la confrontación y alejarnos de las necesidades de la gente".

Por otro lado, ha reconocido que la implicación de EH Bildu en la investidura supuso que la coalición soberanista fue "coherente" con un hilo discursivo mantenido respecto "al riego que suponen las derechas y la extrema derecha".

En referencia a un posible apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado de 2020, ha advertido de que la coalición quiere ver en las Cuentas la "batería de medidas sociales" que en semanas precedentes el nuevo Ejecutivo español ha señalado "como acción de gobierno: la subida de pensiones, trabajos dignos y leyes que mejoren las condiciones de vida de la gente".

"Si todo eso está en los Presupuestos podremos abordar algún escenario de negociación, si no lo hay y son presupuestos continuistas de los del PP nadie va a pensar que seremos compañeros de viaje", ha añadido.

Por ello, ha insistido en que si PSOE y Unidas Podemos quieren desarrollar "políticas diferentes al recorte" de derechos y libertades vivido en los últimos años "hay terreno" para un "escenario para el diálogo con EH Bildu" en materia presupuestaria.

Por otro lado, ha defendido que EH Bildu está "normalizada desde que nació" de tal forma que "igual hay que normalizar a un PSOE que en Euskal Herria no tenía reparos para reconocernos como agente político de primer orden y en el Estado español hacían como si no existiéramos".

"Si no nos hemos reunido antes con el PSOE no es por una falta de voluntad política nuestra sino suya. Siempre hemos tenido mano tendida para reunirnos con cualquier actor político", ha añadido.

DOLORES DELGADO

Respecto al nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado, Matute ha considerado que "tiene una tarea ingente por delante".

A su juicio, Delgado cumple con los "requisitos previos para el acceso a ese cargo", aunque otra cosa es "la estética" ya que pasar del Ministerio de Justicia a la Fiscalía "igual no es el recorrido éticamente más pulcro".

"Lo que me interesa es lo que pueda hacer porque el Estado tiene un problema ya que la ciudadanía ve que la justicia es del todo menos justa y la separación de poderes es una quimera. No me centraría mucho en la idoneidad de la persona sino en ver qué está dispuesta a hacer para que la justicia no esté al servicio de los intereses políticos", ha expresado.

Cuestionado por la posibilidad de que la actual subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, se encuentre entre los candidatos para ocupar la dirección general de la Guardia Civil, Matute ha señalado que lo que le "parece mal es la Guardia Civil", por lo que "quién la dirija es secundario".

"Es un cuerpo que viene de antaño y con una lógica de funcionamiento más ligada a estructuras más militares que civiles. Lo que me preocupa es que siga estando en Euskal Herria y siga siendo un factor de distorsión para recordarnos la españolidad de un territorio", ha expresado.

Por otro lado, ha lamentado que cada vez que EH Bildu tiene "presencia mediática", el PNV aparece "al día siguiente para recordar que es la única voz vasca" pese a que la coalición soberanista no busca "competir con el PNV para ver quién es más vasco".

30 DE ENERO

Asimismo, ha compartido el objetivo de la huelga general planteada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria para el 30 de enero y ha señalado que si él está en Euskadi hará huelga.

"Desde la izquierda estatal se ha venido diciendo que es importante que la gente se movilice, sean críticos y no dejen la calle... es importante que la calle siga movilizándose y este gobierno hará cosas en la medida en que haya dinámicas sociales", ha defendido.

CANDIDATO A LEHENDAKARI

Por último, y en referencia al proceso para designar candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas, Matute ha señalado que es cuestión que corresponde a las bases de EH Bildu.

"En la anterior cita electoral fuimos con tres mujeres encabezando las listas por los tres Territorios. Si ahora se hace lo mismo no me parece mal. De la misma manera que me parece bien que lo haga Arnaldo Otegi si las bases así lo deciden", ha finalizado.