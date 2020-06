ERC, Bildu, Junts, la CUP y el BNG se unen para pedir en el Congreso la retirada de retratos del Rey Juan Carlos

La idea partió de la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien defendió la retirada de retratos e imágenes del rey emérito alegando que el PSOE y Unidas Podemos lo han apoyado en instituciones de Navarra como el Parlamento foral.

A su juicio, no se entendería que lo que se respalda en Pamplona no se aplique en Madrid, más cuando a su juicio las "irregularidades" que se investigan sobre el rey emérito sobre supuestas comisiones de Arabia Saudí "son más que evidentes". "No entenderíamos que el PSOE y Unidas Podemos se pusieran de perfil en el Congreso", afirmó.

Al final, la petición de Bildu ha sumado la firma de los tres partidos independentistas catalanes (ERC, Junts y la CUP), y de los nacionalistas del BNG, socio electoral en las europeas.

En el escrito conjunto, recogido por Europa Press, se citan las investigaciones abiertas en Suiza y en el Tribunal Supremo para concluir que "las conductas de Juan Carlos de Borbón no merecen el reconocimiento público de una institución como el Congreso".