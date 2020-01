ERC asegura que la Constitución "no es un texto sagrado" y que tiene mecanismos para "interpretarla y cambiarla"

"Algunas de las reglas estarán en el marco legal y si algunas están fuera del marco constitucional, ninguno de los hombres que escribieron la Constitución se asustaría porque la Constitución también tiene mecanismos para ser interpretada y cambiada", ha especificado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Además, ha explicado que el diálogo se va a abordar en un marco "democrático donde se respete los derechos humanos", pero que no van a usar el concepto constitucional de "forma restrictiva ni como un ariete entre unos y otros, sino como una forma de diálogo para buscar soluciones políticas".

El diputado de ERC también ha indicado que su formación se siente "razonablemente" satisfecha con el acuerdo alcanzado con el PSOE porque se abre una "nueva fase" de diálogo para la solución del conflicto catalán, tal y como ERC "había publicitado en su campaña electoral".

"Una nueva fase donde el diálogo fuese el que presidiera las soluciones a ese conflicto y parece, con el acuerdo, que estamos hoy más cerca que ayer", ha insistido Nuet en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha destacado que la finalidad de la mesa de negociación es que "haya una participación democrática y que la ciudadanía acabe decidiendo".

Según ha explicado, el proceso de negociación "no se hará en la habitación de un hotel, sino que será público y la última palabra la tendrá la ciudadanía" porque "cuando habla la democracia tienen que callar otras formas de expresarse políticamente". El diputado de ERC ha insistido en que este proceso es el camino para "avanzar" hacia una democracia "parlamentaria y no judicial" y por tanto, en la que "no va a haber decisiones judiciales en política".

Nuet ha señalado también, que el diálogo entre iguales "no es ninguna cosa especial", sino que "lo que realmente demuestra que el país puede funcionar" es mantener un diálogo "entre diferentes". Desde su punto de vista, así es como puede haber un "futuro posible en el que se salga del bloqueo". "Hay que coger al toro por los cuernos y creo que el conjunto del Estado lo va a valorar positivamente", ha añadido.

Además, Nuet ha recalcado que el diálogo se llevará a cabo de forma "plural" y en una mesa donde se "pueda hablar con tranquilidad y normalidad" y no "criminalizando ninguna idea política". Junto a ello, ha recordado que ERC aseguró en su campaña electoral que no iba al Congreso "a bloquear", sino a "buscar soluciones y dialogar". "Y eso es lo que estamos haciendo, el bloqueo está en otro lugar, no en el soberanismo catalán porque además la propuesta que hemos hecho no es para un partido, sino que es para el conjunto de Cataluña porque estamos en una situación de bloqueo y es una propuesta para salir de él todos los catalanes y diría que todos los españoles", ha espetado.

MESA DE DIÁLOGO AL MISMO NIVEL

Nuet ha confirmado que en las reuniones que se mantengan entre el Gobierno central y el Govern se sentarán miembros de ambas partes que estén "al mismo nivel", por lo que "si en un lado hay un presidente, en el otro lado habrá otro". "Si hablamos de vicepresidentes, pues habrá vicepresidentes y sino ministros y consejeros", ha añadido.

Aunque desde su punto de vista, un problema político de estas dimensiones debe contar "con los máximos responsables". Sin embargo, antes debe tener "un calendario y una composición" de sus miembros que "se irá viendo en el camino". Lo importante, según Nuet, es que hay una "relevancia" de que el diálogo "es real y de que hay un respeto institucional".

"Hay que iniciar una nueva fase y se va a poner todo el empeño y la esperanza, eso es lo más importante y no pensar en el partidismo estrictos y los intereses partidistas. Lo importantes es encontrar soluciones y optar por el diálogo y construir unas confianzas que en los últimos años se habían derrumbado", ha destacado el diputado de ERC. APOYO A TORRA ANTE LA DECISIÓN DE LA JEC

Nuet ha defendido la actuación de Torra de poner una pancarta con lazos amarillos en la fachada de la Generalitat frente a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que este viernes estudiará si inhabilita al presidente del Govern.

"Siempre hemos defendido que la JEC ha tomado decisiones con visión partidista y que han marcado la política. Por eso, evidentemente somos críticos con la decisión respecto a Torra y pensamos que poner una pancarta no debe ser motivo de inhabilitación de un presidente que ha sido votado por los ciudadanos", ha explicado.