ERC dice, tras reunirse con EH Bildu, que la "respuesta masiva" a la sentencia del procés será pacífica y cívica

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha apostado por que la sentencia "injusta" del 'procés' tenga "una respuesta masiva que interpele a toda la ciudadanía" y ha subrayado que, como "siempre", será "de forma pacífica, democrática y cívica". Asimismo, ha afirmado que las elecciones del 10 de noviembre serán "una oportunidad" para expresar que "resolver este conflicto pasa por hacer política".

Vilalta se ha pronunciado de esta manera en Bilbao, donde representantes de ERC y de EH Bildu han mantenido un encuentro este martes para analizar el "acuerdo estratégico" que mantienen, tras el que ambas formaciones han mostrado su satisfacción por sus resultados y han apostado por "fortalecerlo".

Desde EH Bildu, su candidata al Congreso por Gipuzkoa Mertxe Aizpurua ha destacado que, pese a la legislatura ha sido "breve", se han demostrado "los frutos" de esta alianza. "Ha sido tan evidente el papel determinante que teníamos soberanistas vascos y catalanes en Madrid que el propio Pedro Sánchez ha afirmado que no quiere un gobierno condicionado por los independentistas", ha afirmado.

Aizpurua ha señalado que esta "alianza sigue vigente y con más fuerza que nunca" ya que, a su entender, "es más necesario que nunca que los soberanistas de izquierdas tengamos una representación fuerte en Madrid porque somos la única garantía para la defensa de los derechos nacionales, económicos y sociales de nuestros pueblos y nuestras gentes".

Según ha explicado, como en abril, el acuerdo se basa en un "programa de mínimos" que incluye la defensa de la autodeterminación, la reivindicación de "libertad para los presos políticos" y fomento de políticas públicas que "protejan a la gente".

La candidata de EH Bildu ha advertido de que "el clima de involución" en el Estado está "marcando ya las agendas políticas de los grandes partidos estatales" y, además, "no es aislado, ni una estrategia de campaña", sino que "ha venido para quedarse".

Aizpurua ha censurado que, ante la "crisis territorial" del Estado, "la única solución que tienen es represión, recorte de derechos nacionales, económicos y sociales, y dar un nuevo paso en la involución". "El Estado español no tiene respuestas ni propuestas para las ciudadanías vasca y catalana. No tiene nada que ofrecer", ha asegurado.

La dirigente de EH Bildu ha criticado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha pasado de una apuesta para "un gobierno progresista y conciliador" a dejarse "querer por las derechas españolas" de PP y Ciudadanos.

A su entender, "el plan de Sánchez pasa por la conformación de un Gobierno con las derechas o apoyándose en ellas en cuestiones de Estado y la única garantía de que eso no ocurra pasa por que los soberanistas tengamos una representación potente y que condicione las intenciones políticas de Sánchez".

UNA OPORTUNIDAD

Por su parte, Marta Vilalta ha incidido en que el acuerdo entre ambas formaciones "nos hace más fuertes" porque no hay "un problema en Cataluña o en Euskadi", sino que "hay un problema en la falta de democracia en el Estado".

La dirigente de ERC ha señalado, además, que las elecciones del 10 de noviembre, a las que se llegó por "la arrogancia y la irresponsabilidad" de Pedro Sánchez, deben ser "una oportunidad" para que, ante la sentencia por el 'procés' que se prevé "dura", se llenen las urnas de "votos en defensa de las libertades, de los derechos, también de la autodeterminación, y de un futuro mejor".

Vilalta ha señalado que la "respuesta" a esta sentencia tiene que "pasar por distintos niveles", el institucional ante "el ataque a las instituciones catalanas" y también el social, con "una respuesta en las calles para decir que la democracia no se puede condenar, no se puede limitar".

En cualquier caso, ha subrayado que "siempre todas las respuestas a la sentencia serán de forma pacífica, democrática y cívica, apelando a la política, que es lo que nos han negado hasta ahora, apelando al diálogo y a la negociación y a una solución democrática" para Cataluña.

Según ha indicado, "la respuesta pasa por denunciar una sentencia totalmente injusta, injustificada e injustificable" y, "como hemos hecho hasta ahora siempre el movimiento independentista, lo volveremos a hacer a través de distintas movilizaciones para poder dar una respuesta a la defensa de la garantía de la democracia y de los derechos".

Vilalta ha advertido de que la sentencia será "muy grave" no sólo para las personas que sean condenadas, sino "para toda la democracia y la ciudadanía de todo el Estado" porque "se hablará de recortes en derechos políticos y civiles, y será un aviso para todos los movimientos sociales y organizaciones que quieren cambiar las cosas y luchar por un país mejor".

Según ha señalado, "lo que harán es limitar la democracia y los derechos, y por tanto cambiar las reglas del juego democrático. Y esto nos tiene que interpelar a todos, no sólo a los independentistas en Cataluña, a toda la ciudadanía", a la que se le "dice que tienen que callar, que no pueden participar, que votar es un delito o que no pueden moverse porque, si no, verán lo que les pasará". Por ello, ha apostado por "una respuesta masiva y amplia que interpele a toda la ciudadanía".

LA MOCIÓN

Finalmente, ha aludido a la moción de censura contra el president, Quim Torra, que debatió este pasado lunes el Parlament y que ha calificado como "el inicio de la campaña electoral" de Cs. La dirigente de ERC ha denunciado que se usó la Cámara catalana "como plató electoral, como plató de televisión para hacer un spot de campaña electoral".

En este sentido, ha criticado que la moción no pretendía "hablar para resolver la situación en Cataluña", sino que era solo "la organización de un acto de campaña electoral, usando las principales instituciones de nuestro país para ponerlas al servicio de una campaña electoral de un partido político".

En este marco, ha reiterado que las elecciones del 10 de noviembre son "una nueva oportunidad para expresarse en las urnas sobre la manera de resolver este conflicto, que pasa por hacer política y no por renunciar a la política como ha hecho Pedro Sánchez hasta ahora, por poder hablar de todo, respetarnos y poner en el centro de la mesa de diálogo los ejes principales, que son la autodeterminación, la libertad de los presos políticos y el fin de la represión".